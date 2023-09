Carlos Antonio Vélez, sin pelos en la lengua dijo el nombre del mejor DT colombiano

Una de las voces más autorizadas y sobre todo escuchadas en el país en cuanto a deporte se trata es la del comentarista del Canal RCN, Carlos Antonio Vélez, quien en las últimas horas decidió hablar sin tapujos acerca del mejor técnico colombiano en la actualidad debido a que en algunos programas de debate se han preguntado si Lucas González ya lo es.

El técnico del América está iniciando su carrera como entrenador y después de una buena campaña con Águilas Doradas, ahora espera poder triunfar en un grande del país como lo es el conjunto ‘escarlata’.

Sin embargo, para Carlos Antonio Vélez, el técnico bogotano está muy lejos de ser el mejor entrenador colombiano, pues recién empieza su carrera y hasta hace algunas semanas los hinchas del América pedían a gritos su salida del club por los malos resultados.

“Llegué al aeropuerto y me encontré, en una pantalla en la sala VIP, que estaban dando un programa y leí que decían: ¿Lucas González, el mejor técnico colombiano?”, fue lo que dijo inicialmente Vélez en su programa ‘Palabras Mayores’.

Enseguida de ese comentario, Vélez fue claro y sin pelos en la lengua aseguró que el mejor DT es Alberto Gamero, quien ya tiene un recorrido en el FPC y ha conseguido títulos incluso con Boyacá Chicó y Deportes Tolima, dos equipos modestos del rentado nacional.

“No puede ser. No puede ser, ¿en serio están discutiendo estos caballeros, que no identifiqué porque estaba lejos, eso? Eso no tiene discusión, el mejor técnico colombiano es Gamero, Lucas González es un muchacho recién destetado, no tiene más de 50 partidos en primera división, ¿cómo vamos a inventar eso?”, aseguró.

“Nadie está diciendo que no está capacitado, pero le pasaría lo mismo que en el América, donde decían en el primer partido que se notaba su mano y después le pasó lo que le tenía pasar. Es un técnico que necesita tiempo, necesita partidos, por ahí gana o no, pero hay que esperarlo, si lo contrataron era para aguantar todo. Ahí va, va muy bien. Los que tenían contratados a Leonel (Álvarez) le dijeron que esperara más, pero otra cosa es compararlo con Gamero”, agregó.

“Gamero tiene cinco títulos, tres de liga y dos de Copa, ha promovido 23 jugadores jóvenes en Millonarios y a pesar de eso ganó dos títulos. Está a pocos juegos de 1.000 partidos dirigidos. ¿Cómo comparas a Gamero con un muchacho recién destetado, por bueno que sea? Aún no está Lucas para ser evaluado, no tiene ninguna copa internacional, ¿cuáles son sus títulos? Hoy no es el mejor técnico colombiano”, concluyó en su programa radial.

Finalmente, Vélez dio información sobre la renovación de Alberto Gamero en Millonarios y también terminó con el debate acerca de una posible salida del club.

“Gamero va a firmar esta semana. Ofertas del exterior no, lo del Zaragoza no es verdad, después lo quisieron poner en México, pero es carreta”, dijo haciendo referencia a que el técnico samario estará firmando en los próximos días su renovación con Millonarios.