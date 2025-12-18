Tolima y Medellín ya tienen rivales para la fase previa de Copa Libertadores 2026: así fue el sorteo

Este jueves 18 de diciembre se realizó el sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores 2026, instancia en la que Deportes Tolima e Independiente Medellín representarán al país tras clasificar por la vía de la Reclasificación.

Ambos equipos ya conocen a sus rivales y la ruta que deberán recorrer si quieren meterse en la fase de grupos del torneo continental.

La Conmebol definió las llaves de las fases 1 y 2 del certamen, que contará con 47 equipos en total. De ellos, seis iniciarán desde la Fase 1, donde se disputarán tres cupos para avanzar a la siguiente ronda.

Así se jugará la fase previa de la Copa Libertadores 2026

La Fase 1 estará integrada por los representantes de Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Estos equipos se enfrentarán en llaves de ida y vuelta, determinadas por sorteo, y solo tres lograrán avanzar a la Fase 2, identificados como E1, E2 y E3.

En la Fase 2 ya entran en competencia Deportes Tolima e Independiente Medellín, junto a otros 13 clubes clasificados: dos de Brasil, dos de Colombia, dos de Chile y uno de cada una de las restantes asociaciones.

En total, fueron 16 equipos distribuidos en ocho llaves, también con partidos de ida y vuelta.

El orden de localías se definió con base en el Ranking de Clubes Conmebol al 16 de diciembre de 2024. Los equipos ubicados en el bolillero 1, como Tolima y Medellín, comenzarán sus series como visitantes y cerrarán en condición de local, un detalle clave en este tipo de eliminatorias.

Rivales de Tolima y Medellín en la fase 2

El sorteo dejó definidos los cruces para los clubes colombianos. Deportes Tolima se medirá ante el equipo E1, que saldrá de la Fase 1 y será el representante de Bolivia o Deportivo Táchira, de Venezuela, dependiendo del resultado de esa llave previa.

Por su parte, Independiente Medellín tendrá un reto de peso al enfrentarse a Liverpool de Uruguay.

Finalmente, la Conmebol confirmó que el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 se realizará en la semana del 18 de marzo, momento en el que se conocerá el fixture completo y el destino final de los equipos colombianos en el torneo, donde se suman Santa Fe y Junior, campeones del 2025.