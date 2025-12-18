América de Cali y Bucaramanga se medirán en partido único por Copa Sudamericana: fecha y estadio

La Copa Sudamericana empieza a marcar el pulso de la temporada internacional y el sorteo de la Conmebol dejó otro enfrentamiento de alto impacto para el fútbol colombiano.

América de Cali y Atlético Bucaramanga se medirán en un duelo directo, a partido único, que se disputará en el estadio Pascual Guerrero.

El compromiso, correspondiente a la primera ronda del torneo, definirá cuál de los dos avanza a la fase de grupos y cuál se despide de la competencia continental.

El choque promete intensidad desde el primer minuto, no solo por lo que representa jugar un cupo internacional, sino por el contexto deportivo de ambos clubes.

América, con el respaldo de su hinchada y la localía a favor, buscará imponer condiciones en casa. Bucaramanga, en cambio, intentará dar el golpe como visitante y confirmar el crecimiento que lo ha llevado a competir de tú a tú con los equipos tradicionales del país.

América de Cali y Bucaramanga, un duelo decisivo en el Pascual Guerrero

El formato de la fase previa de la Copa Sudamericana no deja espacio para errores.

Se trata de un único partido en el que el ganador avanza directamente a la fase de grupos, mientras que el perdedor queda eliminado de toda competencia internacional en la temporada. Esta condición convierte el encuentro en una verdadera final anticipada.

Para América de Cali, el compromiso representa una oportunidad clave de consolidar su proyecto deportivo y volver a tener protagonismo a nivel continental.

El equipo escarlata contará con la presión y el aliento de su público en el Pascual Guerrero, un escenario históricamente complicado para los rivales.

Atlético Bucaramanga, por su parte, llega con la ilusión de seguir escribiendo páginas importantes en su historia reciente. El conjunto santandereano sabe que no parte como favorito, pero confía en su orden táctico y en la motivación de enfrentar un partido que puede cambiar el rumbo de su año futbolístico.

Primera ronda de la Sudamericana: Colombia se juega dos cupos internacionales

El duelo entre América y Bucaramanga hace parte de la primera ronda de la Copa Sudamericana, en la que cuatro equipos colombianos quedaron emparejados entre sí. Este partido según la Conmebol se jugará la semana del 4 de marzo.

Además de este cruce en Cali, el sorteo también definió el enfrentamiento entre Atlético Nacional y Millonarios, que se disputará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Este formato garantiza que solo dos clubes colombianos accederán a la fase de grupos, reduciendo la presencia del país en el torneo desde el inicio. Por ello, cada partido adquiere un valor estratégico y emocional enorme para las instituciones y sus hinchas.

Con fechas por confirmarse dentro de la semana estipulada por Conmebol, América de Cali y Atlético Bucaramanga ya comienzan a preparar un encuentro que promete emociones, tensión y un ambiente de final.

El Pascual Guerrero será testigo de un choque que puede marcar el destino internacional de ambos equipos en 2025.