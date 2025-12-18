La policía australiana detiene a siete hombres en Sídney por presunto plan violento

La policía de Nueva Gales del Sur arrestó este jueves a siete hombres en Sídney tras recibir informaciones de que estarían planeando un “acto violento” en la ciudad, aún conmocionada por el reciente atentado antisemita ocurrido en la playa de Bondi.

En un comunicado, las autoridades señalaron que “hasta este momento, la policía no ha identificado alguna conexión con las actuales investigaciones policiales del ataque terrorista de Bondi”.

Operativo de interceptación en carretera

Agentes de tácticas especiales interceptaron dos vehículos luego de recibir la alerta sobre un posible ataque. Según imágenes difundidas por la prensa local, varios hombres fueron registrados y tendidos en la carretera con las manos atadas a la espalda. Uno de los detenidos presentaba un corte en la cabeza.

Durante el operativo, un vehículo policial embistió a un automóvil pequeño conducido por los sospechosos para lograr su detención.

Contexto de tensión tras el ataque en Bondi

El despliegue policial se produce pocos días después del atentado en Bondi Beach, donde dos hombres —padre e hijo— son señalados como responsables de la muerte de 15 personas en un ataque de carácter antisemita. Uno de ellos murió a tiros durante el hecho y el otro permanece hospitalizado.

Las investigaciones continúan para determinar si los siete detenidos en Sídney tenían algún vínculo con el ataque de Bondi o si se trata de un plan independiente.