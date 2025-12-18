Pensionados reiteran sus reclamos en la Mesa de Concertación del salario mínimo 2026

La Confederación de Pensionados presentó sus peticiones en la Mesa de Concertación del Salario Mínimo 2026, insistiendo en preocupaciones históricas sobre los altos descuentos de salud que afectan las mesadas en Colombia.

El sistema actual establece que los pensionados que reciben un salario mínimo obtienen el mismo porcentaje de incremento aprobado para este indicador, mientras que quienes ganan más de un salario mínimo reciben ajustes según el IPC, fijado en 5,3%.

Sin embargo, la principal inconformidad del gremio no radica en los aumentos, sino en los descuentos obligatorios para salud, que varían según el nivel de ingresos: 4% para quienes reciben un salario mínimo, 10% para quienes perciben entre uno y tres salarios mínimos, y 12% para quienes superan ese rango.

Reclamos por inequidad en aportes de salud

“Insistimos en que no se cobre el aporte de la salud para la pensión de sobrevivientes cuando ya el usuario tiene pensión por vejez. No es justo que le descuente el doble aporte de la salud a sabiendas de que el que está vivo ya está pagando su salud”, señaló Jhon Jairo Díaz, vocero de la Confederación de Pensionados.

Otro punto pendiente es la Mesa A-14, compromiso que la anterior ministra Gloria Inés Ramírez asumió en el Congreso, pero que no se concretó tras la aprobación de la reforma pensional. Los pensionados reclaman que este espacio legislativo sea reconocido en las actuales negociaciones.

Peticiones conjuntas en la concertación

Además de los reclamos de los pensionados, las centrales obreras y otros actores de la Mesa de Concertación solicitaron desindexar diversos rubros del incremento del salario mínimo.

Actualmente, este indicador determina el aumento de múltiples valores, incluido el precio de las viviendas de interés social y prioritario, que suben proporcionalmente cuando aumenta el salario mínimo.

Los pensionados esperan que durante las negociaciones de 2026 se consideren estas demandas históricas, que impactan directamente su calidad de vida y su poder adquisitivo.