Procuraduría formula cargos a patrullero de la Policía por presunto uso excesivo de la fuerza contra una joven

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra un patrullero de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, identificado como Cristian Camilo Santander Castillo, por una presunta agresión física contra una joven en el marco de las manifestaciones registradas en Medellín el 28 de abril de 2021.

Según el Ministerio Público, los hechos habrían ocurrido durante un operativo policial desarrollado en medio de las protestas, cuando la ciudadana ya se encontraba retenida.

En ese contexto, el uniformado habría causado afectaciones a su integridad física mediante agresiones, lo que abrió la investigación disciplinaria en su contra.

La Procuraduría Provincial de Instrucción del Valle de Aburrá busca establecer si el patrullero se extralimitó en el ejercicio de sus funciones y si actuó de manera intencional al emplear una fuerza que, presuntamente, resultó desproporcionada y perjudicial para la joven involucrada.

El Ministerio Público busca confirmar, si en el desarrollo de las manifestaciones del 28 de abril de 2021, el servidor público presuntamente causó daño a la integridad de una joven quien ya estaba retenida en medio del operativo policial a través de agresiones físicas.”

Tras una evaluación preliminar de los hechos, el ente de control calificó la conducta atribuida al uniformado como una falta gravísima, bajo la modalidad de dolo.

Con este proceso, la Procuraduría pretende esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades disciplinarias que correspondan, reiterando que el uso de la fuerza por parte de la Fuerza Pública debe ajustarse estrictamente a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.