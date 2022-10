El mensaje de Carlos Antonio Vélez a Piqué tras escuchar la nueva canción de Shakira

La canción “Monotonía” ya tiene millones de reproducciones y ha generado miles de comentarios. Ya tuvo hasta la reacción de uno de los protagonistas de la historia, el propio Gerard Piqué.

Y es que gran parte del mundo estaba expectante a la nueva canción de Shakira junto a Ozuna. Todos esperaban que fuera un desahogo por la separación con Piqué y si en ella iba a divulgar lo que había pasado.

Para algunos, la canción cumplió las expectativas y allí pudo expresar el dolor que venía sintiendo desde hacía varios meses atrás por la incómoda situación con el futbolista español. Definitivamente se puede escuchar el desamor que vivió.

El lanzamiento estaba programado para las siete de la noche del miércoles pasado en el canal de Youtube de Shakira y millones de personas estuvieron siguiendo de cerca el conteo regresivo. Una vez se estrenó, la cantidad de reproducciones fue inimaginable.

En la canción, Shakira lanza fuertes frases como “De repente ya no eras el mismo. Me dejaste por tu narcisismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos” o "Tú distante con tu actitud. Y eso me llenaba de inquietud. Tú no dabas ni la mitad. Pero sí sé que di más que tú".

El duro mensaje de Vélez a Piqué

El comentarista del canal RCN Carlos Antonio Vélez también escuchó la canción “Monotonía” y se refirió al tema, destacando la labor de Shakira y criticando al defensor del FC Barcelona.

“Grande como siempre Shakira. Durante años le ‘disimuló’ (a Piqué) lo tronco que siempre fue. Ahora tendrá que manejar solito la decadencia, mientras ella vende y vende perdurando en el tiempo”, expresó Vélez en su cuenta de Twitter.