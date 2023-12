Carlos Darwin Quintero se despidió del América y está a un paso de un último campeón del FPC

América de Cali hizo oficial la salida de Carlos Darwin Quintero de su plantel, una noticia que ya se venía esperando en los últimos días en el Valle del Cauca, luego de que el experimentado futbolista no contara con minutos en el equipo dirigido por Lucas González en los últimos encuentros y buscara nuevas alternativas para la parte final de su carrera profesional.

Quintero no logró hacerse con un lugar como delantero titular indiscutible del equipo de Lucas González y aunque contaba de vez en cuando con minutos, el protagonismo no era el esperado. Así mismo, sus resultados con el cuadro escarlata no fueron los que esperaban los hinchas, ni la dirigencia.

Le puede interesar: Cuadrado podría estar fuera de las canchas por varios meses: drástica decisión del DT

De esta manera, América de Cali despidió oficialmente este viernes 15 de diciembre al ‘Científico’, quien ya estaría muy cerca de firmar con su nuevo equipo.

“Darwin Quintero finalizó su etapa en América de Cali. Agradecemos su profesionalismo y le deseamos éxitos en su carrera deportiva”, escribió América en su cuenta oficial de ‘X’.

🇦🇹 Darwin Quintero finalizó su etapa en América de Cali. Agradecemos su profesionalismo y le deseamos éxitos en su carrera deportiva. 👨‍🔬 pic.twitter.com/6sCJeTrt6a — América de Cali (@AmericadeCali) December 15, 2023

Números de Carlos Darwin Quintero en América

El futbolista de 36 años llegó a la institución escarlata a principios de año y aunque su fichaje fue rimbombante, la verdad es que el delantero no dio los resultados que se esperaban. Con la camiseta del América disputó 2714 minutos en la Liga durante el 2023 y anotó tan solo cinco goles. En la Copa BetPlay no pudo marcar.

Carlos Darwin ya tendría todo pactado para llegar al Deportivo Pereira a inicios del próximo año y hacer parte del proyecto deportivo liderado por Leonel Álvarez. Las redes sociales del conjunto ‘matecaña’ dieron indicios este viernes y estaría a punto de firmar con uno de los últimos campeones del FPC.

👺🔜🐺 — Deportivo Pereira (@DeporPereiraFC) December 15, 2023

Carlos Darwin en el Deportivo Pereira

En el finalización 2008, Quintero fue elegido como el 'Jugador Más Valioso'. Con 21 años, el atacante tumaqueño, se reportó con 13 goles y quedó de segundo en la 'carrera' por la 'bota de oro' (Freddy Montero anotó 16). Pereira clasificó a los cuadrangulares semifinales y quedó a dos puntos de disputar la final contra Independiente Medellín.