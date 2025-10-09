VIDEO | Capitán de Bolivia celebró con la camiseta de la Selección Colombia en plena caravana

La última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 dejó emociones encontradas.

Mientras la Selección Colombia venció 3-6 a Venezuela en Maturín y cerró su clasificación como tercera mejor del continente, Bolivia aprovechó ese resultado para quedarse con el cupo al repechaje tras derrotar 1-0 a Brasil en el estadio Hernando Siles de La Paz.

La gesta histórica del equipo altiplánico desató celebraciones multitudinarias en todo el país, pero lo que sorprendió a millones de hinchas en redes sociales fue el gesto de su capitán y arquero, Carlos Lampe, quien protagonizó una escena que rápidamente se hizo viral.

El emotivo mensaje de Lampe tras lograr el repechaje

En la zona mixta, un Lampe visiblemente conmovido no pudo contener las lágrimas: “Ya no tengo lágrimas de todo lo que lloré de felicidad. Se ganó una batalla importante, muy difícil y dura. No dependíamos de nosotros y se sufrió para llegar a este momento, pero hay mucha satisfacción porque lo pudimos cumplir. No le fallamos a nuestra gente y ahora nos queda prepararnos para ir a pelear ese lugar”, expresó.

Sus palabras reflejaron el esfuerzo de una selección que, contra todo pronóstico, logró mantenerse con vida en la lucha por regresar a un Mundial después de más de dos décadas de ausencia.

La camiseta de James, símbolo de agradecimiento a Colombia

Lo más sorprendente ocurrió durante la caravana de celebración en Bolivia. Lampe fue captado vistiendo la camiseta número 10 de la Selección Colombia, la misma que había intercambiado con James Rodríguez en el partido anterior.

El gesto fue interpretado como un agradecimiento al equipo colombiano por su juego limpio frente a Venezuela, resultado que terminó favoreciendo a Bolivia en la tabla.