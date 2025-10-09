CANAL RCN
Selección Colombia ya tiene rivales: así serán sus partidos previos al Mundial del 2026

La Selección Colombia ya tiene definidos sus próximos partidos tras las Eliminatorias: enfrentará a México y Canadá en octubre de 2025 en Estados Unidos, como preparación para el Mundial 2026.

Selección Colombia ya tiene rivales: así serán sus partidos previo al Mundial del 2026
Foto: FCF

septiembre 10 de 2025
07:11 a. m.
La Selección Colombia cerró con broche de oro su participación en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 con una contundente victoria 3-6 sobre Venezuela en Maturín.

El resultado no solo dejó sin repechaje a la Vinotinto, sino que consolidó a la Tricolor como la tercera mejor del continente con 28 puntos, solo por debajo de Argentina (38) y Ecuador (29).

Con el cupo ya asegurado al torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, ahora la atención está puesta en los próximos compromisos de preparación. Serán meses claves para el técnico y los jugadores, pues el objetivo es mejorar lo hecho en anteriores participaciones, donde el techo histórico ha sido llegar a cuartos de final.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

Tras el cierre de las Eliminatorias, Colombia tendrá una pausa de un mes antes de volver a la acción. Los siguientes compromisos ya están confirmados por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y se jugarán en octubre, ambos en territorio estadounidense.

El primer partido será el 11 de octubre frente a México en el estadio AT&T de Texas, un escenario de gran capacidad que promete teñirse de amarillo.

Tres días después, el 14 de octubre, la Tricolor se medirá contra Canadá en el Red Bull Arena de Nueva Jersey, un duelo que también se perfila atractivo por el nivel físico y táctico de los norteamericanos.

Rivales de peso en la preparación para el Mundial

México y Canadá no son rivales escogidos al azar, pues ambas selecciones están clasificadas directamente al Mundial por ser anfitrionas, lo que convierte estos amistosos en pruebas de alto nivel para la Selección Colombia.

Desde la FCF señalaron que la idea es medir fuerzas con equipos que seguramente podrían cruzarse en el torneo, además de adaptarse al entorno estadounidense, una de las sedes del campeonato.

Cabe recordar que el sorteo del Mundial será el 5 de diciembre en Estados Unidos, fecha en la que Colombia conocerá oficialmente sus rivales de fase de grupos.

