Carrera Allianz 15K: las vías principales que tendrán cierres totales en Bogotá

La capital se prepara para una nueva edición de la tradicional Carrera Allianz 15K, un evento atlético que reunirá a miles de corredores en un recorrido que atraviesa zonas importantes de la ciudad.

Aunque la celebración deportiva se llevará a cabo el próximo domingo 19 de octubre de 2025, la logística del evento implicará significativos cierres viales por la carrera Allianz 15K en Bogotá, obligando a los ciudadanos a replanear sus desplazamientos.

Carrera Allianz 15K se vivirá en Bogotá el domingo 19 de octubre

El trayecto de 15 kilómetros, que celebra su decimoquinta edición, iniciará en el Parque Country Comodoro y finalizará en el Parque Simón Bolívar, atravesando por algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad como la carrera novena, la avenida NQS, el Movistar Arena y el Estadio El Campín.

La carrera se llevará a cabo entre las 8:45 a.m. y las 11:30 a.m. La Secretaría de Movilidad ha dispuesto un acompañamiento especial con señalización y personal de tránsito para mitigar el impacto, pero se recomienda evitar las áreas del recorrido durante la mañana de la jornada.

Desde las primeras horas del domingo 19 de octubre habrá restricción de tránsito en vías como la Carrera 9, la Carrera NQS, la Diagonal 61C, la Carrera 24, la Transversal 28, la Calle 53 calzada norte, la Carrera 58 y la Carrera 60 con reaperturas graduales una vez avance el recorrido hacia el Parque Simón Bolívar.

Los premios que tendrá la carrera Allianz 15K Bogotá

Bajo el lema, “Tu motivo, tu carrera”, la Allianz 15K Bogotá entregará una bolsa de premios de $100.000.000, que serán repartidos de forma igualitaria entre los tres primeros lugares en cada una de las categorías (abierta y paratletas, en ambas ramas; además de los reconocimientos a grupos y clubes deportivos), reafirmando así el compromiso de Allianz Colombia (empresa organizadora de la carrera) con la inclusión y la diversidad a través de acciones concretas.

Cabe recordar que el primer lugar recibirá un premio de $10.000.000 mientras que el segundo y tercer lugar recibirán un premio de $6.000.000 y $4.000.000 respectivamente, siendo esta una de las bolsas más representativas de su tipo a nivel nacional.

Igualmente, un porcentaje de cada inscripción será donado a la Fundación Allianz para apoyar un importante proyecto ambiental: el ‘Ecosistema Allianz’, una iniciativa sostenible que contempla la siembra y la conservación de miles de árboles en zonas estratégicas cercanas a Bogotá, como aporte a la protección del medioambiente, los recursos hídricos y la biodiversidad. En total, la carrera entregará una donación de $131.000.000 para hacer realidad este proyecto.

La organización del evento advirió que, una vez superada la hora límite, los atletas restantes deberán continuar por los andenes, permitiendo la reapertura progresiva de las calzadas. Planificar con anticipación es clave para evitar contratiempos por los cierres viales por la carrera Allianz 15K en Bogotá y asegurar un desplazamiento fluido ese día.