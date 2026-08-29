Importante equipo de la Liga BetPlay jugará a puerta cerrada: hubo amenazas

Este sábado 29 de agosto, a través de un comunicado oficial, el Deportes Tolima anunció que jugará su próximo partido a puerta cerrada.

De acuerdo con lo que se planteó, la seguridad de sus integrantes podría estar en riesgo y, por lo tanto, no habrá acceso a ninguna de las tribunas del estadio Manuel Murillo Toro.

Así fue como Deportes Tolima informó que jugará a puerta cerrada

Por la octava fecha de la Liga BetPlay 2026 II, Deportes Tolima jugará el lunes 31 de agosto vs. Cúcuta Deportivo.

El balón comenzará a rodar a las 8:05 de la noche, pero los hinchas no tendrán acceso y el dinero de las boletas será devuelto.

"Hemos recibido amenazas que atentan contra la seguridad de miembros de la institución, hinchas y oficiales. Por disposición de la Comisión Local de Fútbol de Ibagué, este lunes jugaremos ante Cúcuta Deportivo a puerta cerrada", se planteó.

"Nuestra prioridad absoluta es preservar la vida y la integridad de todos los asistentes al escenario. A quienes poseen tiquetera, les pedimos estar atentos. En breve, informaremos el procedimiento de compensación correspondiente. Las puertas del estadio permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. Informaremos oportunamente cualquier decisión al respecto", se añadió.

¿Cuáles serán los próximos partidos del Deportes Tolima en la Liga BetPlay 2026 II?

En la fecha 10, Deportes Tolima enfrentará a Independiente Santa Fe en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Ese partido será el 13 de septiembre, a las 2:00 de la tarde.

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Posteriormente, los 'pijaos' retornarán a su casa para enfrentar a América de Cali el 20 de septiembre, a las 6:10 de la tarde.

Y, por la jornada 12 de la Liga BetPlay 2026 II, Deportes Tolima volverá a Bogotá para jugar vs. Fortaleza. Ese encuentro será el 27 de septiembre, a las 6:05 de la tarde.