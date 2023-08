"Catalina Usme siempre me hace llorar; es una ganadora y guerrera": formador de la '11' de Colombia

Catalina Usme es sinónimo de resiliencia, compromiso y talento. A sus 32 años, y con dos cirugías de rodilla encima, la atacante antioqueña marcó el gol más importante en la historia de la Selección Colombia Femenina. Su anotación contra Jamaica le dio una clasificación inédita a la 'tricolor', que disputará sus primeros cuartos de final en un Mundial de mayores. 'Cata' irá por más contra Inglaterra, el próximo sábado 12 de agosto.

Usme, quien está disputando su tercer Mundial con Colombia, ha sido una de las figuras del seleccionado que dirige Nelson Abadía. La jugadora de América de Cali ha tenido grandes actuaciones y este martes se consagró como la heroína con un golazo contra las isleñas.

En NoticiasRCN.com contactamos a José Nabor Ramos, uno de los formadores de la futbolista oriunda de Rionegro, quien contó que no pudo aguantar las lágrimas cuando su pupila anotó el gol contra Jamaica. El entrenador chocoano se asoció con Jorge Osorio para liderar la Escuela de deportes de Marinilla, a la cual asistió Usme cuando tenía escasos cuatro años.

"Claro que madrugue (risas), eso no se puede pasar. Ahí estaba cumplido, a las 2:30 a.m. Jamaica es un equipo físico, que no da un balón por perdido. La estrategia que utilizó el profesor (Nelson) Abadía, de no 'enconcharse' atrás y lo principal fue mantener el balón para atacar. La verdad estuvieron muy metidas en el partido, en lo que estaban haciendo. Fue un partido de 10 puntos, todas respondieron", empezó diciendo Ramos.

Sobre la jugada del gol de Usme

"Ana María Guzmán marcando la punta izquierda y ella es derecha, y mire hasta dónde le dieron los arrestos para atacar y hacer este cambio de frente, donde estaba 'Cata' (Usme), quien bajó el balón y forma la forma, con tranquilidad, y se la puso al lado derecho de la arquera, a donde no podía llegar. Colombia siguió atacando, la oportunidad de Leicy Santos con su cabezazo en el palo", agregó el formador de 'Cata'.

El impacto emocional que le genera Catalina Usme

"Yo siento mucho el fútbol y 'Cata' Usme siempre me hace llorar. Yo soy hincha del América, ella jugando en ese equipo y ahora en la Selección. Por todo lado. La verdad no hay que descalificar a ninguna de las muchachas, todo el equipo fue de diez puntos", confesó Ramos Lemus.

Sobre la personalidad ganadora de 'Cata'

"Cata siempre ha sido una ganadora, a ella no le gusta perder. Ella tiene un temperamento tremendo, no baja los brazo, ella lucha el balón hasta lo último, es una guerrera. Un mundial no se gana, valga la redundancia, ganando los siete partidos. Ahí vamos, las muchachas están metidas. 'Cata' es convencida de lo que tiene, de lo que ella es, las cualidades y las condiciones técnicas que tiene. Ella siente el fútbol", afirmó.

Así celebró el gol de Usme contra Jamaica

"Cuando metió el gol Cata pegué el grito: 'Cata, Cata, Cata, Cata, gol, gol, gol', yo estaba con mi mascota. Y mis hijos se despertaron y me dijeron '¿qué pasó pá?'. Ellos saben que yo soy muy efusivo y las lágrimas, gol de 'Cata' y lloro. Yo siento mucho el fútbol. El fútbol es el mejor deporte, yo veo ciclismo y me emociono con las actuaciones de los pedalistas colombianos, pero el fútbol es lo que yo más amo", concluyó.