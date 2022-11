El dato que ilusiona a todos los hinchas argentinos para lograr la tercera Copa del Mundo

Para nadie es un secreto que antes de iniciar la Copa del Mundo, la Selección de Argentina era uno de los equipos candidatos para quedarse con el título, pero que al pasar las fechas la ‘albiceleste’ fue perdiendo protagonismo, pues su presentación en las dos primeras jornadas de la Copa del Mundo no mostró su mejor rendimiento deportivo.

Pero como en el fútbol todo puede cambiar y tras el gran triunfo del equipo a Lionel Messi frente a Polonia, vuelve a tener protagonismo la selección que dirige Lionel Scaloni, pues los sudamericanos volvieron a mostrar un gran juego e ilusionaron aún más a los gauchos, que dieron a conocer un dato que hace crecer esa ilusión de ser campeones.

A la gran muestra de fútbol que tuvo la ‘albiceleste’ en la tercera jornada de la Copa del Mundo, se dio a conocer un dato que ilusiona cada vez más a los aficionados argentinos, pues en los torneos que Argentina fue campeón (1978 – 1986) sus principales figuras desperdiciaron penal en la tercera fecha de los mundiales, lo que ocurrió con Lionel Messi en el juego frente a los europeos.

“1978: Mario Kempes falló un penalti en el 3.º partido. 1986: Diego Maradona falló un penalti en el 3.º partido. 2022: Lionel Messi falló un penalti en el 3.º partido”, informó la página de Twitter 433.

