¿Le salió el tiro por la...? Los jugadores de España no siguieron la orden de Luis Enrique

Que Alemania, que Bélgica, que Dinamarca. Nada de eso, la gran decepción del Mundial de Catar 2022 tiene nombre y apellido: la Selección de España. En un valiente partido, Marruecos dio el batacazo del certamen eliminando a una de las favoritas al título en octavos de final.

El resultado fue engañoso. Un empate sin goles que realmente fue entretenido, de ida y vuelta, con dos equipos atacando cada vez que tenían el balón y defendiendo en bloque cuando tocaba hacerlo. Así fue el trámite inclusive en la prórroga, donde la falta de definición se hizo presente más que el cansancio en las piernas.

Así las cosas, el clasificado a cuartos de final tuvo que decidirse en tanda de penales. Por experiencia se podía creer que España iba a avanzar, pero lo cierto es que sus jugadores emularon lo hecho por sus colegas de Japón y cobraron de una manera displicente.

Yassine Bounou, con la complicidad de los pateadores, fue el gran héroe de la jornada para Marruecos atajando los cobros de Pablo Sarabia, Carlos Soler y Sergio Busquets para la victoria 3-0 en penales del conjunto africano.

¿Qué dirá Luis Enrique? Esa es la pregunta del millón tras la eliminación de España. En la rueda de prensa previa a este encuentro, el entrenador se refirió a la posibilidad de llegar hasta la tanda de penales y aseguró que era inadmisible perder allí, pues no considera que esto sea una lotería, sino más bien capacidad técnica de los jugadores, por lo que desde hace un año les dio la instrucción de entrenar al menos "mil" cobros.

"Hace más de un año en alguna de las concentraciones les dije a los jugadores ‘señores tienen que llegar cada uno al Mundial mínimo con mil penaltis tirados en sus equipos', si esperamos a esta concentración para pensar en penaltis no te da tiempo. Me imagino que la mayoría lo habrá hecho porque seguramente habrá una eliminatoria en la que los juguemos”, reveló.

"Para mi deja de ser el topicazo ese de que es una lotería, para mi no es una lotería, es un momento de máxima tensión donde tienes que mostrar tus cualidades y lanzar el penalti de una manera determinada y si lo has entrenado seguramente la dinámica del golpeo la vas a tener mejor, es evidente que no se puede entrenar la tensión del momento, pero creo que es manejable y en ese momento es algo que dice mucho de cada jugador", añadió.

Aparte de responsabilizar del pateador, Luis Enrique destacó la importancia de los arqueros respecto al tema de la lotería. "Creo que cada vez es menos suerte y también el portero tiene muchísima influencia. La hemos ido entrenando, aquí he visto a muchos jugadores chutar penaltis cada vez que terminamos el entrenamiento y ya veremos si llegamos a eso", concluyó.