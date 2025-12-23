Luis Díaz fue incluido en prestigioso ranking a nivel mundial: superó a Messi y Cristiano Ronaldo

El 2025 se ha consolidado como el año de la consagración absoluta para Luis Díaz. Tras su histórico traspaso al Bayern Múnich en julio de este año, por una cifra cercana a los 75 millones de euros, el extremo colombiano no solo ha cumplido con las expectativas del gigante bávaro, sino que ha redefinido el impacto de los futbolistas sudamericanos en la Bundesliga.

Su adaptación al esquema de Vincent Kompany ha sido inmediata, convirtiéndose en el motor ofensivo de un equipo que lidera con autoridad el campeonato alemán.

Desde su debut en la Supercopa de Alemania —donde anotó y levantó su primer trofeo en suelo teutón—, "Lucho" ha demostrado que la presión de portar el dorsal 14 en el Allianz Arena no le pesa. En apenas un semestre, el guajiro registra cifras asombrosas: 13 goles y múltiples asistencias en 22 partidos oficiales.

Su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno y su incansable sacrificio defensivo han enamorado a la exigente afición muniquesa, que ya lo cataloga como el heredero legítimo de las grandes bandas históricas del club.

Luis Díaz se ubica en prestigioso ranking

Este rendimiento excepcional ha tenido un eco global. En las últimas horas, el prestigioso diario británico The Guardian publicó su ranking anual de los 100 mejores futbolistas del mundo en 2025, y Luis Díaz ha dado un salto monumental.

El colombiano se ubicó en la posición número 31, consolidándose como el mejor representante de su país y el quinto mejor sudamericano del listado, solo por detrás de figuras como Raphinha, Vinícius Júnior y Lautaro Martínez.

Lo más destacado de este escalafón es que "Lucho" logró superar a las dos leyendas vivas del fútbol: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Mientras los astros argentino y portugués comienzan a descender posiciones debido a su transición a ligas menos competitivas y al avance de su edad, Díaz se encuentra en el pico de su carrera.

El ranking destaca que la intensidad de juego del colombiano y su éxito en dos de las ligas más poderosas del mundo (Inglaterra y Alemania) lo sitúan hoy por encima del impacto actual de los dos máximos ganadores del Balón de Oro.

Con este reconocimiento, Luis Díaz cierra un 2025 de ensueño. Su presencia en el top 50 mundial no es solo un triunfo individual, sino un mensaje de cara al Mundial 2026, donde llegará como la figura indiscutible de la Selección Colombia.

Mientras disfruta de un breve descanso invernal en Múnich, el mundo del fútbol coincide: el guajiro ya no es solo una promesa de élite, es una realidad que compite mano a mano con los mejores del planeta.