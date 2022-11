Luis Fernando Suárez calienta el partido frente a España: “soy mejor que Luis Enrique"

La Selección de Costa Rica sigue su preparación para lo que será el debut en la Copa del Mundo frente a la Selección de España el próximo 23 de noviembre, donde el equipo dirigido por el colombiano Luis Fernando Suárez buscará obtener sus primeros tres puntos y mejorar la presentación realizada en el 2014.

Luego de la victoria en el juego amistoso frente a Nigeria dos goles a cero, Luis Fernando Suárez centro sus miradas y concentración en el juego frente a España, el primer rival de los ticos en la cita mundialista, obteniendo su primer gran reto en el torneo más importante de selecciones.

En medio de la preparación de la selección centroamericana, Luis Fernando Suárez comenzó a calentar el juego frente a los españoles y en conversaciones con la Dupla de Caracol radio, tiro una frase que ha retumbado en todo el mundo, pues el entrenador colombiano aseguró que es mejor entrenador que su rival Luis Enrique.

La frase del entrenador colombiano llega tras la pregunta sobre las recientes palabras del entrenador español, donde asegura que es el mejor entrenador del mundo; a lo que Suárez respondió: “él no es el mejor, es el segundo, porque yo soy el mejor", afirmó el estratega colombiano.

De igual forma, agregó: “creo que uno debe creerse el mejor, si yo voy a pensar que no sé nada, que los entrenamientos míos no sirven... Yo valoro lo que dijo y que se puede tomar de muchas maneras y me parece lo mejor que pudo haber dicho, pero dijo algo equivocado; el mejor soy yo”, explicó el entrenador colombiano.

Error garrafal de Luis Enrique

El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, pidió disculpas este sábado por situar a Costa Rica, su primer rival en el Mundial de Catar, el miércoles, en Sudamérica.

"Ayer, claramente equivocado con la situación de Costa Rica dije Sudamérica cuando es Centroamérica", afirmó Luis Enrique en su segundo día en directo en su canal de la plataforma Twitch.

"No tiene perdón mi despiste porque hace unos años estuve de vacaciones allí", añadió el seleccionador español.

