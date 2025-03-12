Millonarios sigue anunciando la salida de jugadores para el 2026: nuevas bajas

Millonarios avanza con pasos firmes en la reestructuración de su plantilla para la temporada 2026, un proceso que ya comenzó con la salida de varios futbolistas y que, en las últimas horas, sumó dos nuevos nombres. Tras anunciar oficialmente la desvinculación del brasileño Bruno Sávio y mientras se espera la inminente salida del defensor costarricense Juan Pablo Vargas, el club embajador confirmó que dos jóvenes jugadores dejarán la institución luego de no consolidarse en el primer equipo.

La dirigencia azul, encabezada por su nuevo gerente deportivo, continúa ejecutando un plan que apunta a reducir la nómina, liberar cupos e iniciar un ciclo renovado con futbolistas que ofrezcan mayor proyección y rendimiento inmediato. En ese contexto, el club comunicó que Ramiro Brochero y Cristian Cañozales no seguirán formando parte del proyecto deportivo, decisión tomada en consenso con ambos jugadores.

Ramiro Brochero, un proceso que no terminó de cuajar

El primero de los nombres anunciados fue el de Ramiro Brochero, jugador que llevaba varios años en Millonarios, pero que nunca logró afianzarse en el ritmo competitivo de la Liga BetPlay. El club informó que ambas partes llegaron a un mutuo acuerdo para poner fin a su contrato, poniendo cierre a un ciclo que, pese a tener expectativas iniciales, no alcanzó el nivel requerido para mantenerlo en el plantel profesional.

Brochero, quien había sido promovido desde las divisiones menores y alternado entre el primer equipo y procesos de formación, no logró sumar la continuidad ni el impacto esperado. Su salida hace parte de una estrategia orientada a optimizar la nómina y a dar paso a jugadores con características más alineadas al proyecto 2026.

Cristian Cañozales también deja el club tras un semestre sin consolidarse

El segundo jugador en salir es Cristian Cañozales, quien había llegado a mitad de 2025 como una apuesta de Millonarios para fortalecer la zona ofensiva. Sin embargo, el atacante no pudo adaptarse ni demostrar el nivel necesario para competir por un lugar en la nómina titular. Después de analizar su rendimiento, ambas partes acordaron finalizar su vínculo de manera amistosa.

Cañozales había despertado expectativa por su juventud y proyección, pero la falta de continuidad y de acoplamiento a la idea de juego del cuerpo técnico lo dejaron sin espacio en el proyecto que está por iniciar.

Con estas dos nuevas bajas, Millonarios continúa ajustando su plantilla y se espera que en los próximos días se empiecen a anunciar las primeras incorporaciones para el 2026. El club quiere iniciar un nuevo ciclo con más solidez, intensidad y competitividad, apostando por futbolistas que puedan aportar desde el primer día.

La renovación apenas comienza y promete más movimientos en el mercado azul.