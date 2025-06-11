Presidente de Santa Fe aterrizó los rumores sobre la posible llegada de César Farías

Horas agitadas se han vivido este jueves en el círculo de Independiente Santa Fe con respecto a lo que sería el nuevo técnico para el año 2026.

Durante la tarde de este jueves, las informaciones que llegaron sobre el que sería el nuevo estratega del cuadro cardenal hicieron un gran eco entre la hinchada.

De acuerdo con el periodista Felipe Sierra, el elegido por Santa Fe sería el venezolano César Farías, técnico con amplia trayectoria en el balompié internacional y últimamente en el FPC por su paso en América y Junior.

Eduardo Méndez se pronunció sobre rumores de la llegada de César Farías

Ante el gran eco que se hizo por el nombre de este DT, desde Deportes RCN se contactó al dirigente del actual campeón del fútbol colombiano para confirmar, o aclarar los rumores.

Eduardo Méndez, que a la fecha no se ha llegado a un acuerdo con ningún técnico y que se tienen sobre la mesa cuatro nombres.

"Hable con él (Farías) pero no he concretado a nadie, ni he llegado a acuerdos. Yo he hablado con cuatro técnicos", dijo.

Por lo pronto, Santa Fe sigue en la búsqueda de su nuevo timonel para lo que será el 2026, año que tendrá como mayor reto la Copa Libertadores, donde se iniciará desde la fase de grupos por ser campeón.

¿Qué viene ahora para Santa Fe?

Actualmente, Santa Fe se encuentra enfocado en pelear por su entrada a los ocho mejores del campeonato. El león marcha en la décima casilla con 25 puntos, a uno solo del octavo Alianza.

El próximo reto para los bogotanos será ante el Cali, equipo que ya se encuentra eliminado.