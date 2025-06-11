CANAL RCN
Deportes

Juanfer Quintero impulsa la carrera de su hermano: la historia de TGO

El fútbol y la música se unen en el escenario urbano, con el jugador de River como el impulsor de su familia.

FOTO: River Plate

Noticias RCN

noviembre 06 de 2025
05:11 p. m.
El deporte y la música son un motor para salir adelante. En la familia de Juan Fernando Quintero lo tienen más que claro, encontrando el camino perfecto para explotar todo ese talento, volviéndolo un estilo de vida.

Juanfer es el ejemplo perfecto: el fútbol le cambió la vida a él y a su familia, brillando en cada cancha que ha pisado. Para nadie es un secreto que tiene un lugar reservado en la historia de River Plate y con la Selección Colombia. En medio de las altas y bajas, su familia ha estado allí. Ahora, le devuelve todo eso a su hermano, quien está en el escenario cultural con su música.

TGO es su nombre artístico, pues recientemente, lanzó Quilla, junto con Altafulla, entrando en el entorno del género urbano.

Juan Fernando Quintero, el apoyo ideal a toda su familia

Mateo Gonzáles Paniagua, más conocido como TGO en el ámbito musical, empieza su carrera como cantante. Una persona que lo ha apoyado desde siempre y ahora, lo hace a la distancia, es Juan Fernando Quintero.

TGO es un agradecido con la vida y su hermano, a quien describe como “mi padre, así lo veo yo. Me hace feliz el salir adelante y que toda mi familia también lo esté”.

Pese a la distancia con Juanfer, ante sus compromisos con River Plate en Argentina, el contacto es permanente “Las enseñanzas de él son incontables, todos los días me deja un consejo, que no solo me sirve para mi carrera musical, sino para mi vida. Tenemos una relación muy bonita, porque hablamos mucho de como nos sentimos, como una buena relación de hermanos”.

TGO, al lanzamiento de su carrera musical

Recientemente sacó Quilllami, la cual va por las 500 mil reproducciones en YouTube. Adicionalmente, espera sacar pronto una colaboración con Juanfer, pues la tenían cerca, pero factores externos retrasaron la producción.

Antes del 2026, lanzará varias canciones, con dedicatoria especial a su madre y una sorpresa para toda la gente de Medellín.

Aprovechó para hablar sobre su hermano, definiéndolo como un héroe y sobre las críticas que ha recibido “Las criticas van a hacer parte de todo, al ser figura publica más y cuando eres futbolista mucho más, eso hace parte del deporte y la vida. No todos los momentos son malos. Va a llegar un momento que la historia de River va a cambiar”.

