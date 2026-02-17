CANAL RCN
Deportes

Escándalo monumental en Champions League por presunto racismo contra Vinicius Jr: esto pasó

El duelo entre el Real Madrid y Benfica se vio detenido por un polémico acto.

Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 17 de 2026
05:16 p. m.
Este martes, el partido de ida del play-off Uefa Champions League entre el Benfica y el Real Madrid se interrumpió brevemente después de que el brasileño Vinícius denunciara haber sido víctima de insultos racistas por parte del argentino Gianluca Prestianni.

Tras abrir el marcador con un magnífico disparo de derecha (50’), el delantero del Real Madrid provocó al público del estadio de la Luz, lo que desencadenó una discusión con varios jugadores del Benfica y le valió una amonestación del árbitro francés François Letexier.

Cuando el partido parecía a punto de reanudarse, el brasileño corrió hacia el árbitro señalando con el dedo a Prestianni.

Letexier detuvo entonces el encuentro durante unos minutos, pero ordenó a los jugadores reanudar el juego sin otra sanción.

Video del escándalo en Champions por posible racismo contra Vini Jr.

Real Madrid se impuso en la ida de los playoffs

Tras una primera parte de mucha intensidad pero pocas ocasiones claras, el conjunto blanco salió con otra marcha tras el descanso. En el minuto 49, Vinícius recibió un balón en banda izquierda, trazó su clásica diagonal hacia el centro y, desde fuera del área, conectó un disparo imparable que se coló por la escuadra de la portería defendida por Anatoliy Trubin.

El tanto no solo premió la insistencia madridista, sino que sirvió de revancha personal tras la derrota sufrida ante este mismo equipo en la fase de liga.

En el tramo final, el Benfica se volcó al ataque. Sin embargo, Thibaut Courtois volvió a ser decisivo con dos paradas de mérito ante remates de Pavlidis y Schjelderup. La solidez de la pareja de centrales, formada por Rüdiger y el joven Huijsen, permitió que el 0-1 se mantuviera inamovible hasta el pitido final, a pesar de los 12 minutos de tiempo añadido.

Con este resultado, el Real Madrid encarrila su pase a los octavos de final. La resolución definitiva tendrá lugar el próximo miércoles 25 de febrero en el Estadio Santiago Bernabéu, donde el Benfica estará obligado a ganar para evitar la eliminación.

