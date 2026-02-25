CANAL RCN
Deportes

En video: James Rodríguez ya entrena con Minnesota y se prepara para su debut

James Rodríguez por fin se está entrenando con Minnesota United y el club norteamericano publicó sus primeras imágenes.

James Rodríguez
Foto: @MNUFC

Noticias RCN

febrero 25 de 2026
06:50 a. m.
El presente del colombiano comienza a tomar forma en territorio norteamericano. Luego de varias semanas de expectativa tras oficializar su fichaje, James Rodríguez ya trabaja con normalidad junto a sus nuevos compañeros en Minnesota United FC, equipo que recientemente compartió las primeras imágenes del volante entrenándose a la par del grupo.

La noticia representa un paso clave en la adaptación del mediocampista cucuteño al fútbol de la Major League Soccer, especialmente después de un inicio marcado por trámites administrativos que retrasaron su integración total al plantel.

Superado el trámite de la visa, comienza la cuenta regresiva

James no había podido participar de las prácticas colectivas debido a que se encontraba a la espera de la aprobación de su visa de trabajo, requisito indispensable para poder entrenarse formalmente y competir en Estados Unidos. Mientras se resolvía la documentación, el colombiano realizó trabajos diferenciados y mantuvo su preparación física, pero sin interacción directa en dinámicas tácticas con el resto del equipo.

Con el permiso finalmente aprobado, el cuerpo técnico ahora puede contar con él en las sesiones completas. En las imágenes difundidas por el club se observa a James participando en ejercicios con balón, trabajos de presión y circuitos de intensidad, señales claras de que su proceso de adaptación ya entró en una fase más competitiva.

Su presencia no solo genera expectativa entre los aficionados, sino también dentro del plantel, que suma experiencia internacional y jerarquía en una zona del campo clave.

¿Debut ante Cincinnati?

El calendario marca una fecha importante: este sábado 28 de febrero, Minnesota United recibirá en casa a FC Cincinnati a partir de las 4:30 p.m. (hora colombiana). El compromiso podría significar la primera convocatoria oficial de James con su nuevo club, teniendo en cuenta que ya trabaja sin restricciones junto al grupo.

Si bien la decisión final dependerá del entrenador y del estado físico del jugador, el simple hecho de verlo entrenar con normalidad abre la puerta a que pueda sumar minutos o, al menos, integrar la lista de convocados.

La expectativa es alta. Minnesota apuesta por el talento y la visión de juego del colombiano para potenciar su ofensiva, mientras que James asume el reto de liderar una nueva etapa en su carrera, esta vez en el competitivo entorno de la MLS.

