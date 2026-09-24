David González fue claro sobre la situación económica de América: "No es un secreto"

En América de Cali se han presentado múltiples rumores alrededor del equipo que han sido desmentidos desde el interior del club. Uno de los que más fuerza tomó fue el de los supuestos incumplimientos con los salarios de los jugadores, lo cual llevaría a un cese de actividades.

El técnico David González habló sobre esta situación y manifestó que el plantel siempre ha estado en disposición de afrontar sus compromisos. Tras la victoria ante Águilas Doradas, comentó en rueda de prensa que no es un secreto que existen dificultades económicas.

"Yo vengo hablando de esto desde hace mucho rato, llevo varias ruedas de prensa diciendo que el club atraviesa una situación económica difícil, eso no es ningún secreto. Desde hace dos meses lo vengo diciendo por todas las situaciones que se han presentado.

González manifestó que la prensa habría aprovechado la derrota ante Deportivo Pasto para ganar relevancia. "¿Qué pasa? Que América pierde un partido y dicen 'venga que necesitamos ganar audiencia', esa es la cotidianidad de nuestro periodismo".

Aquí nada ha cambiado, el club atraviesa por una situación económica difícil, sí. Necesitamos que los hinchas vengan al estadio, que se sumen más patrocinadores, pero nosotros nos encargaremos de la parte deportiva. Viendo a los jugadores en la cancha, esos rumores se quedan sin fundamentos.

La voz de González se suma a la de los directivos de América de Cali, quienes han rechazado el rumor sobre un posible "paro" de los jugadores. Tulio Gómez, máximo accionista del club, expresó su rechazo a estas versiones de prensa, mientras que el gerente deportivo, Iván Vélez, aseguró que desconocía la situación.