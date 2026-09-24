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América de Cali enfrenta novedad en el caso de Yhormar Hurtado: llegó a instancia internacional

Luego de las demandas de varios equipos por la presunta alineación indebida del lateral, se conoció que el caso ya está en manos del TAS.

Yhormar Hurtado América de Cali
FOTO: América de Cali

Ángel Ballén

septiembre 24 de 2026
08:23 a. m.
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Sigue la novela del caso de Yhormar Hurtado en América de Cali. Varios equipos demandaron los resultados en los juegos donde el lateral derecho actuó, alegando una supuesta alineación indebida. El argumento es que este jugador estuvo en tres clubes diferentes en la temporada, lo cual la FIFA prohíbe.

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El caso fue analizado por el Comité Disciplinario de la Liga y la Comisión Disciplinaria de la Dimayor, donde se tomaron controversiales decisiones. Por un lado, desestimaron las acciones de los clubes demandantes, pero también declararon que Hurtado era inelegible para la temporada 2026-II.

Ahora, los clubes que reclamaron por los resultados en primer lugar, consideran que existe una contradicción, por lo que tras agotar las instancias locales, donde se mantienen los puntos para América, llevarán en caso a nivel internacional.

Caso de Yhormar Hurtado llegó al TAS

Internacional de Bogotá, club que perdió por 2-0 en cancha, fue el primero que llegó hasta el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), la máxima instancia para resolver conflictos legales y deportivos a nivel mundial. Además, Boyacá Chicó ya hace la respectiva gestión tras la derrota 7-0.

Los otros tres clubes que demandaron el resultado, Independiente Santa Fe, Jaguares de Córdoba y Alianza de Valledupar, están a la espera de que se agoten formalmente los recursos a nivel local para unirse a los que llevaron el caso a instancias internacionales.

Habrá que ver cuánto tiempo tarda en resolverse el caso. El TAS establecer plazos claros en sus casos que van de 12 a 18 meses, aunque por la cantidad de casos que llegaron, es probable que se aplique un mecanismo para acelerar el caso y tomar una decisión en el trascurso del campeonato.

¿Qué pasaría si América de Cali pierde los puntos?

De momento, no hay certeza sobre qué tipo de medidas adoptaría el TAS en caso de que se encuentre que América de Cali incumplió alguna regla. En caso de que se quiten los puntos, el equipo de David González perdería 11 puntos, producto de tres victorias y dos empates.

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Por otro lado, la agremiación de futbolistas en Colombia (Acolfutpro) anunció que un juez de Bogotá aceptó la tutela interpuesta contra la decisión de Dimayor de declarar inelegible a Hurtado, alegando que se estarían negando derechos fundamentales del jugador, como el derecho al trabajo y al debido proceso.

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