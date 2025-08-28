CANAL RCN
Chris Froome sufrió gravísimo accidente en Francia: primer parte arroja múltiples fracturas

Chris Froome sufrió un grave accidente en Francia y fue hospitalizado con múltiples fracturas que ponen en duda su futuro en el ciclismo.

Chirs Froom
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 28 de 2025
09:59 a. m.
El mundo del ciclismo vuelve a estremecerse con la noticia de Chris Froome. El cuatro veces campeón del Tour de Francia y gran rival de Nairo Quintan, sufrió un durísimo accidente mientras entrenaba en el sur de Francia y debió ser trasladado de urgencia en helicóptero al hospital de Tolón.

El corredor británico de 40 años, actualmente en el equipo Israel-Premier Tech, presenta múltiples lesiones tras la caída. Su equipo confirmó que, aunque se encuentra estable y no sufrió traumas en la cabeza, el panorama médico es complejo.

El parte médico de Chris Froome

En un comunicado oficial, el Israel-Premier Tech explicó: “Chris Froome fue trasladado en helicóptero al hospital de Tolón luego de un grave accidente durante el entrenamiento. Afortunadamente su estado es estable y no se ha constatado ninguna lesión en la cabeza, pero las pruebas confirmaron un neumotórax, cinco costillas rotas y la fractura de una vértebra lumbar, que será operada este jueves”.

La caída, según la escuadra, no involucró a otros ciclistas ni vehículos, lo que descarta que hubiera terceros implicados. Pese a ello, la magnitud de las lesiones obliga a un proceso de recuperación que podría alejarlo por largo tiempo de las competencias.

Froome, un campeón golpeado por las lesiones

Froome, recordado como el “keniano blanco” por sus orígenes deportivos, ya había vivido una dura experiencia en 2019, cuando en el Critérium du Dauphiné sufrió una fractura de fémur que marcó un antes y un después en su carrera.

Desde entonces no ha logrado recuperar el nivel que lo llevó a conquistar cuatro veces el Tour de Francia y dos ediciones de la Vuelta a España.

Su más reciente participación fue en la Vuelta a Polonia, a comienzos de agosto, donde finalizó en la casilla 68 de la clasificación general. Ahora, su futuro en el ciclismo de élite vuelve a ponerse en duda.

Con esta nueva caída, Froome afronta otro desafío en su trayectoria, uno que pondrá a prueba no solo su cuerpo, sino también la fortaleza mental,´ pues todo indica que no correrá más en lo que resta del 2025.

