Nuevo líder y revolcón en la general de Vuelta a España: así quedaron los colombianos tras la etapa 5

La Vuelta a España 2025vivió un revolcón en la clasificación general tras la contrarreloj por equipos disputada este miércoles en Figueres (Gerona).

El UAE Team Emirates, impulsado por Juan Ayuso, se quedó con la victoria en la jornada de 24,1 kilómetros con un tiempo de 25 minutos y 26 segundos, superando apenas por ocho segundos al Visma.

Con este resultado, el danés Jonas Vingegaard recuperó el maillot rojo y vuelve a ser líder de la ronda ibérica, confirmando su favoritismo en la competencia.

Así quedó la clasificación general tras la etapa 5 de vuelta a España

El triunfo del UAE no solo dio protagonismo al ciclismo español con Ayuso, Almeida y Soler en el top 4, sino que también reacomodó el panorama general.

La clasificación quedó así:

Jonas Vingegaard (Visma) – 16h 11' 24'' Juan Ayuso (UAE Team Emirates) – a 8'' Joao Almeida (UAE Team Emirates) – a 8'' Marc Soler (UAE Team Emirates) – a 8'' Giulio Ciccone (Lidl Trek) – a 9''.

El gran damnificado de la jornada fue el INEOS Grenadiers, que solo pudo ser quinto en la etapa, a 16 segundos del ganador. Esa diferencia impidió que Egan Bernal se acercara más al liderato.

Así van los colombianos en la clasificación general

En cuanto a los colombianos, Egan Bernal se mantiene como el mejor ubicado en el top 10 de la general, en el puesto 10 a 22 segundos del líder.

Más atrás, Santiago Buitrago aparece en la casilla 14 a 47 segundos, confirmando que también es uno de los cafeteros con aspiraciones de figurar en la clasificación final.

Por su parte, Harold Tejada es 36° a 1’43’’, Sergio Higuita 51° a 2’51’’ y Brandon Rivera 66° a 4’29’’.

La contrarreloj por equipos movió la tabla y dejó un nuevo líder, pero también mantiene viva la ilusión de los colombianos y más que se vienen etapas de montaña.