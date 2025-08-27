Egan Bernal perdió puestos en la general tras flojo desempeño del INEOS en la etapa 5 de la Vuelta a España

La etapa 5 de la Vuelta a España 2025 generaba gran expectativa en Colombia, pues muchos soñaban con ver a Egan Bernal vestido de líder tras la contrarreloj por equipos disputada este miércoles en Figueras (Gerona).

Sin embargo, el rendimiento del INEOS Grenadiers estuvo lejos de lo esperado y dejó al ciclista zipaquireño con un resultado discreto en la clasificación general.

INEOS no logró sostener el ritmo

El conjunto británico partió con fuerza y en la primera parte del recorrido marcó el mejor tiempo provisional. No obstante, la falta de consistencia en los relevos y el desgaste físico hizo que el equipo se desinflara en la segunda mitad de la contrarreloj.

El INEOS Grenadiers cruzó la meta con un tiempo de 25:42, quedando a 16 segundos del UAE Team Emirates, ganador de la jornada con 25:26. En la clasificación final del día, el Visma de Jonas Vingegaard fue segundo a 8' segundos, seguido por el Lidl-Trek a 9' y el Red Bull Bora a 12'.

La crítica más fuerte recayó sobre el hecho de que el equipo solo llegó a meta con cuatro ciclistas, una muestra de la fragilidad colectiva que terminó afectando.

Egan Bernal perdió segundos en la general

Aunque el desempeño de Egan Bernal fue sólido en lo individual, la actuación de su equipo lo relegó posiciones en la tabla. El colombiano ahora se ubica en el puesto 10 de la general, a 22 segundos del nuevo líder Jonas Vingegaard (Visma).

El top de la clasificación lo completan Juan Ayuso, João Almeida y Marc Soler a 8' segundos, mientras que Giulio Ciccone (Lidl-Trek) quedó a 9'.