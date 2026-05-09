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VIDEO | Policía encontró y rescató a un cachorro que estaba abandonado dentro de una jaula en Ohio

El agente encontró al pequeño perro durante una ronda de vigilancia en una zona de descanso de la I-71, en Ohio.

Perro abandonado en Ohio
Foto: State Highway Patrol Ohio

Valentina Bernal

septiembre 05 de 2026
03:37 p. m.
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Lo que parecía ser una jornada rutinaria de vigilancia terminó con un inesperado rescate en una carretera de Ohio, Estados Unidos.

Un agente de la Patrulla de Carreteras del Estado de Ohio se encontraba realizando su recorrido habitual por una zona de descanso de la Interestatal 71, conocida como I-71, cuando encontró a un cachorro que había sido abandonado dentro de una pequeña jaula.

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El animal estaba acompañado únicamente por una vasija con agua. Sin embargo, no había forma de saber cuánto tiempo llevaba encerrado allí ni quién lo había dejado en ese lugar.

La jaula era tan pequeña que el cachorro apenas podía acomodarse en su interior.

Policía encontró a un cachorro enjaulado en una vía de Ohio

El agente se acercó al animal y, después de comprobar que estaba allí solo, decidió abrir la jaula para liberarlo. Pero el rescate tuvo un momento especialmente conmovedor.

Una vez fuera, el cachorro comenzó a interactuar con el policía. El uniformado tomó una botella y se puso a jugar con él durante unos instantes.

Lejos de mostrarse agresivo o temeroso, el pequeño perro respondió con entusiasmo y comenzó a jugar con el agente, moviéndose alrededor de él y demostrando una actitud alegre.

Las imágenes captadas durante el procedimiento muestran cómo, pese a las condiciones en las que fue encontrado, el cachorro parecía contento de haber salido de aquel reducido espacio.

¿Cómo se encontraba el cachorro y qué pasó con él?

Por fortuna, el animal no presentaba heridas visibles ni señales de desnutrición.

Aunque permanecía encerrado en una jaula demasiado pequeña y se desconocía cuánto tiempo había pasado allí, su estado general permitió que los rescatistas actuaran rápidamente para ponerlo a salvo.

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Después de unos minutos de juego, el policía tomó la decisión de subirlo a su patrulla y trasladarlo para que pudiera recibir atención y permanecer en un lugar seguro.

Luego fue trasladado a la SPCA del condado de Medina, donde quedó bajo el cuidado de personas encargadas de proteger y atender a animales que han sido abandonados o se encuentran en situación de vulnerabilidad.

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