¡Casi grita gol Colombia! Arizala hizo volar al arquero de Argentina con un remate de cabeza

Juan David Arizala estuvo cerca de anotar para Colombia en el minuto 56 de la segunda parte.

Arizala hizo volar al arquero de Argentina con un cabezazo potente que se dirigía directo al ángulo. El guardameta reaccionó de forma espectacular, negándole el grito de gol a Juan David Arizala, quien estuvo muy cerca de abrir el marcador para la Selección Colombia.

Fue una de las jugadas más claras del partido, reflejo del dominio cafetero en el arranque del segundo tiempo, cuando los dirigidos por César Torres se adueñaron del balón y comenzaron a arrinconar a la Albiceleste en su propio campo.

Colombia dominó, pero Argentina resistió con jerarquía

Colombia fue creciendo con el paso de los minutos, empujada por su fútbol ofensivo y el apoyo desde las gradas. Sin embargo, Argentina mantuvo el orden defensivo y apostó por la paciencia.

Los cafeteros lo intentaban por las bandas, mientras los argentinos esperaban el error para salir de contragolpe.

La jugada de Arizala, que obligó a la gran atajada del arquero rival, encendió los ánimos, pero no fue suficiente para romper el cero. El equipo nacional se mostraba más ambicioso, aunque carecía de eficacia frente al arco.

Argentina silenció a Colombia con un gol de calidad en el Mundial Sub-20

Cuando el partido parecía inclinarse hacia la Tricolor, Mateo Silvetti apareció en el minuto 70 para adelantar a Argentina. Tras una brillante acción colectiva, el atacante recibió una pelota filtrada en el área y definió con precisión de pierna derecha, venciendo al portero Jordan García.

De esta forma, el encuentro tomó un giro inesperado. Aunque Arizala hizo volar al arquero de Argentina minutos antes, fue Silvetti quien terminó cambiando la historia, colocando a la Albiceleste más cerca de la gran final del Mundial Sub-20 en Chile.