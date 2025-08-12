América de Cali mueve su tablero para 2026: lista de salidas, fin de contratos y el primer fichaje a la vista

El América de Cali inició una renovación deportiva de gran alcance con miras al año 2026, una temporada en la que el equipo deberá competir en Liga BetPlay, Copa BetPlay y en su retorno a la Copa Sudamericana, un torneo que exige ampliar el fondo de plantilla y elevar el nivel competitivo.

En medio de ese proceso, el club empieza a definir las primeras decisiones fuertes: jugadores que no seguirán, contratos que finalizan y su primer refuerzo confirmado.

Los que salen y los que llegan para el América de Cali en 2026

La reestructuración comenzó por la defensa. Manuel Caicedo, quien tuvo una presencia muy limitada en la última temporada, no continuará en el América. El Internacional F.C. de Palmira, dueño de sus derechos deportivos, solicitó de nuevo su retorno, decisión que sella su salida del conjunto rojo.

A esa lista se suma Daniel Bocanegra, un nombre experimentado dentro del grupo. Su vínculo contractual termina el 31 de diciembre, y la información disponible señala que no habrá renovación. El jugador quedará como agente libre al cierre del año, cerrando así su etapa con el club.

Uno de los movimientos más significativos dentro de esta depuración es la salida de Luis Alejandro Paz, quien abandona la institución luego de siete años. Su paso quedó marcado por los títulos obtenidos en 2019 y 2020, temporadas en las que fue parte del plantel campeón.

También se confirmó que Luis Ramos no seguirá en el América, ampliando la lista de futbolistas que dejan la institución en medio de esta reconfiguración del plantel.

En el mismo sentido, Sebastián Navarro tampoco continuaría. Su contrato vence el 31 de diciembre y deberá regresar a Fortaleza CEIF, el club propietario de sus derechos deportivos.

¿Quiénes serán los fichajes estrella para el equipo escarlata?

Mientras se consolidan las bajas, América ya tiene definido su primer movimiento de entrada.

El extremo Harold Santiago Mosquera se integrará al equipo en enero, una vez finalice sus vacaciones. Será la primera incorporación del proyecto 2026 y está previsto que se una directamente a la pretemporada para convertirse en una alternativa en los costados.