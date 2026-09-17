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¡La Selección Colombia avanzó a cuartos de final del Mundial Femenino sub-20!

Al equipo de Carlos Paniagua le sonrió la suerte en la Copa del Mundo de Polonia y logró avanzar de ronda superando al equipo local.

Ángel Ballén

septiembre 17 de 2026
01:29 p. m.
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La Selección Colombia Femenina sub-20 dio un golpe sobre la mesa en el Mundial de la categoría y eliminó a Polonia en los octavos de final de la competencia. El equipo logró vencer al cuadro local contra todo pronóstico y se instaló entre los mejores 8 del mundo.

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Colombia había superado la fase de grupos quedando como uno de los mejores terceros tras sumar 4 puntos, por lo que el fixture las emparejó contra un rival fuerte. Polonia, local en esta edición, hizo 9 de 9 en primera ronda, ganando ante Argentina, México y Benín.

La 'Tricolor' logró plantarse mano a mano con un rival duro y generó varias opciones de gol. Sin embargo, fue hasta el final del compromiso cuando apareció el tanto de la victoria, gracias a un potente remate desde la izquierda que se desvió en una defensora polaca y así meterse a los cuartos de final.

La suerte le sonríe a Colombia vs. Polonia

Minutos antes del gol que le dio la victoria a Colombia, Polonia se había quedado muy cerca de convertir. Tras una serie de rebotes, no lograron empujar el balón, que coqueteó con la línea de meta, pero nunca la superó por completo.

Posteriormente en la jugada del triunfo, Mariana Silva logró llegar con ventaja por la izquierda. Al parecer quiso mandar un mandar un centro al medio, pero una defensora polaca que intentó despejar, terminó marcando en propia puerta, sellando así su eliminación.

¿Contra quién jugará Colombia en los cuartos de final?

El próximo reto para el equipo nacional será en los cuartos de final, donde tendrán que enfrentarse a la Selección de Nigeria, equipo que viene de eliminar por goleada a Inglaterra y que hasta entonces solamente había podido ganarle a Nueva Caledonia en fase de grupos.

El compromiso tendrá lugar este domingo 20 de septiembre a las 8:00 a.m., hora colombiana, con trasmisión a través de Fútbol RCN. Además de la señal principal del Canal RCN, podrá seguir el partido gratis y en vivo a través del canal de YouTube, TikTok, la App y la página web.

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