Equipos financieros en Colombia enfrentan altos niveles de burnout

La mitad de los líderes financieros consultados en Colombia reportó niveles altos de burnout en sus equipos, mientras las empresas vuelven a mirar hacia la expansión y los nuevos negocios para 2026.

El mercado laboral colombiano enfrenta un nuevo reto dentro de las áreas financieras de las empresas. Según el Barómetro Financiero Colombia 2026 de Michael Page, el 50 % de los líderes consultados aseguró que sus equipos presentan niveles altos de burnout, es decir, agotamiento extremo relacionado con el trabajo.

A esta cifra se suma otro 46 % que calificó como moderados los niveles de agotamiento entre sus colaboradores. El resultado aparece en medio de una transformación del papel que cumplen las áreas financieras dentro de las organizaciones.

La presión no solo está relacionada con las tareas tradicionales de control y administración de recursos. Los ejecutivos consultados también señalan mayores exigencias estratégicas, cambios tecnológicos y un entorno económico que continúa siendo complejo.

¿Qué está pasando con los equipos financieros en Colombia?

El estudio señala que el 73 % de los líderes financieros consultados considera que el entorno económico es desafiante o muy desafiante.

Sin embargo, las empresas parecen estar cambiando sus prioridades. Mientras en 2025 el foco estaba principalmente en reducir gastos y optimizar procesos, para 2026 el 45 % de los ejecutivos busca combinar eficiencia con expansión.

La intención de explorar nuevos mercados también aumentó. El 55 % identifica esta alternativa como una oportunidad para este año, frente al 35 % registrado en 2025.

Algo similar ocurre con el desarrollo de nuevos productos y servicios, que pasó de ser considerado una oportunidad por el 32 % de los consultados en 2025 al 52 % en 2026. Las alianzas estratégicas aparecen como otra opción para crecer, con un 43 %.

¿Cómo está cambiando el trabajo de los líderes financieros?

El estudio muestra que las áreas financieras están adquiriendo un papel más estratégico en las compañías. Para los ejecutivos consultados, el liderazgo estratégico y la visión de negocio son las competencias blandas más importantes para 2026, con un 65 %, seguidas de la capacidad para tomar decisiones bajo incertidumbre, con un 47 %.

La transformación tecnológica también ocupa un lugar central. La automatización de procesos aparece como la principal prioridad, mencionada por el 77 % de los líderes, mientras que el business intelligence y la analítica alcanzan el 48 %.

Estos cambios ayudan a explicar el desafío que enfrentan los equipos: las compañías buscan crecer, incorporar nuevas tecnologías y responder a un entorno económico exigente, mientras sus áreas financieras asumen más responsabilidades.

El panorama deja así una doble tarea para las empresas: avanzar en sus planes de expansión y transformación sin perder de vista la capacidad de sus equipos para responder a una carga laboral cada vez más compleja.