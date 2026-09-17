Nuevo bombazo en Nacional: tendrían importante cambio a partir de 2027

Atlético Nacional está cerca de anunciar otro bombazo; tan solo pasó una semana desde que el club antioqueño anunciara la contratación de James Rodríguez para la presente temporada y un día después de su debut oficial, se conoció que para el 2027 tendrán su propia marca de indumentaria, incluyendo también las camisetas de competencia.

A pesar de haber renovado el vínculo con su actual sponsor, según información que sale desde Medellín, se afirma que, por diferencias entre las dos empresas, darán por finalizado su contrato en diciembre de 2026 y a partir del 2027 tendrán su propio sello. Periodistas que siguen el día a día del club informan que Nacional buscará las mejores alianzas para lograr la calidad que piden los hinchas.

Otros clubes ya han incursionado en la creación de marca propia

Aunque a nivel global son varios los clubes de fútbol que han contado con marca propia para vestir a sus hinchas o para las camisetas oficiales de competencia, no es muy común verlo en los principales equipos de primera división en el mundo. Sin embargo, actualmente, el club Estudiantes de La Plata, semifinalista de la Copa Libertadores 2026, cuenta con su propio sello de vestimenta desde 2022. Uno de los clubes más importantes de Italia y Europa, como la Roma, también experimentó esta opción para la temporada 2013-2014.

En Colombia, hablando de los equipos más tradicionales, ya se dio este caso cuando en 2007 Independiente Santa Fe lanzó su propia marca y aunque solo duraría un año, fue el primero en hacerlo; inconvenientes de logística y producción, hicieron que la iniciativa no siguiera por más tiempo.

Incredulidad por parte de algunos hinchas

La propuesta supone un reto grande para Atlético Nacional, no solo por la relevancia que tiene en el país, sino por lo que significa producir y distribuir una cantidad importante de productos para miles de hinchas que están acostumbrados a vestir las marcas más importantes de la industria deportiva.

En redes, un sector de la hinchada celebra esta decisión afirmando que la empresa saliente no ha sido lo suficientemente creativa al momento de diseñar las camisetas de competencia, mientras otros fanáticos creen que la institución no debería bajar los estándares de calidad que le pueden ofrecer las compañías que tienen experiencia a nivel mundial vistiendo a equipos deportivos.