Asesinaron a Roxxy Astaiza, líder trans y activista LGBTIQ+, en una riña en Popayán

La madrugada del jueves 17 de septiembre se confirmó el asesinato de Roxxy Vanessa Astaíza, líder social trans y activista LGBTIQ+, quien era reconocida por su trabajo como defensora de derechos humanos.

La joven fue asesinada en Popayán, Cauca, con arma cortopunzante. Los hechos se habrían presentado en medio de una riña.

A pesar de haber sido trasladada a un centro hospitalario, falleció minutos después debido a la gravedad de sus heridas.

¿Quién era la lideresa Roxxy Vanessa Astaiza?

Astaiza era una reconocida líder LGBTIQ+ e integrante de la colectiva Mariposas Negras, organización de mujeres trans que desarrolla procesos de defensa de derechos y lucha contra la violencia en el departamento del Cauca.

Su trabajo la había convertido en una figura respetada dentro del activismo por los derechos de las minorías sexuales y de género en la región.

De acuerdo con el Indepaz, se trata de la líder social #111 que es asesinada en lo que va corrido del año 2026.

La activista se desempeñaba como candidata al Consejo Consultivo Departamental de Mujeres del Cauca para el período 2026-2029, proceso electoral que actualmente adelanta la Gobernación del Cauca.

Su participación política representaba un avance significativo en la inclusión de voces diversas en espacios de decisión regional.

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Capturaron al presunto asesino de Roxxy Vanessa Astaiza

Las autoridades señalaron que los hechos son materia de investigación y que se maneja como posible hipótesis un presunto transfeminicidio.

El presunto responsable del crimen fue capturado.

Sin embargo, no hay mayores detalles de su identidad ni del móvil del asesinato.