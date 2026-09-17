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Asesinaron a Roxxy Astaiza, líder trans y activista LGBTIQ+, en una riña en Popayán

La defensora de derechos humanos, integrante de la colectiva Mariposas Negras, murió tras resultar herida con arma cortopunzante durante una riña.

Asesinaron a Roxxy Astaiza, líder trans y activista LGBTIQ+, en una riña en Popayán
Foto: suministrada a Noticias RCN

Yhonay Díaz

septiembre 17 de 2026
01:54 p. m.
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La madrugada del jueves 17 de septiembre se confirmó el asesinato de Roxxy Vanessa Astaíza, líder social trans y activista LGBTIQ+, quien era reconocida por su trabajo como defensora de derechos humanos.

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La joven fue asesinada en Popayán, Cauca, con arma cortopunzante. Los hechos se habrían presentado en medio de una riña.

A pesar de haber sido trasladada a un centro hospitalario, falleció minutos después debido a la gravedad de sus heridas.

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¿Quién era la lideresa Roxxy Vanessa Astaiza?

Astaiza era una reconocida líder LGBTIQ+ e integrante de la colectiva Mariposas Negras, organización de mujeres trans que desarrolla procesos de defensa de derechos y lucha contra la violencia en el departamento del Cauca.

Su trabajo la había convertido en una figura respetada dentro del activismo por los derechos de las minorías sexuales y de género en la región.

De acuerdo con el Indepaz, se trata de la líder social #111 que es asesinada en lo que va corrido del año 2026.

La activista se desempeñaba como candidata al Consejo Consultivo Departamental de Mujeres del Cauca para el período 2026-2029, proceso electoral que actualmente adelanta la Gobernación del Cauca.

Su participación política representaba un avance significativo en la inclusión de voces diversas en espacios de decisión regional.

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Capturaron al presunto asesino de Roxxy Vanessa Astaiza

Las autoridades señalaron que los hechos son materia de investigación y que se maneja como posible hipótesis un presunto transfeminicidio.

El presunto responsable del crimen fue capturado.

Sin embargo, no hay mayores detalles de su identidad ni del móvil del asesinato.

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