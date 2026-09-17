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¿Saldará la deuda? Independiente Santa Fe publicó las cifras financieras del 2026

A principios de 2026, el presidente Eduardo Méndez confirmó que la deuda de Independiente Santa Fe ronda los 8 mil millones de pesos.

Cifras financieras de Santa Fe 2026.
Foto: Independiente Santa Fe

Noticias RCN

septiembre 17 de 2026
01:52 p. m.
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Dos días después de su eliminación en Copa Sudamericana, Independiente Santa Fe publicó un informe de las cifras financieras del club durante el 2026 y los gastos que la institución debe cubrir mensualmente.

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Con su participación en Copa Libertadores y Copa Sudamericana durante el año, Santa Fe logró no solo volver a destacar internacionalmente a nivel deportivo, sino importantes ganancias económicas que la Conmebol le da a los clubes cada vez que avanzan de ronda en cualquiera de las dos competiciones.

En total, por su participación internacional en 2026, Santa Fe recibió 5.48 millones de dólares. En pesos colombianos, son aproximadamente 17 mil millones de pesos.

¿Cuánto gasta Santa Fe mensualmente?

En el informe publicado, Independiente Santa Fe informó a sus hinchas los gastos que el club debe cubrir mensualmente y explica "cómo los recursos que ingresan son destinados a la operación y reinversión".

En promedio, Santa Fe gasta $6.650.025 millones, siendo la nómina del equipo masculino y las divisiones menores los rubros en los que más se debe pagar, con un total de 2.960 millones de pesos que representan el 44% del gasto total.

Otro de los rubros en los que más se gasta mensualmente son los impuestos, que corresponden al 18.3% total con un valor de 1.219 millones de pesos.

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¿Santa Fe logrará pagar la deuda millonaria que acumula desde hace varios años?

Vale recordar que las ganancias que el club acumuló durante su participación en torneos internacionales tienen un asterisco: las multas que impone la Conmebol por diferentes ítems como mal comportamiento de la hinchada o conductas incorrectas del plantel de jugadores son descontadas de las ganancias totales, por lo que Santa Fe no recibirá los 5.48 millones de dólares mencionados anteriormente.

La institución aún no ha emitido información de las ganancias totales durante el año y de qué forma van a ser usadas; sin embargo, la hinchada exige tener conocimiento de esta información y que buena parte de los ingresos sean destinados al pago de la multa de casi $8000 millones que existe desde hace varios años.

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