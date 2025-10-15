¡Fin del sueño tricolor! Argentina venció a Colombia y jugará la gran final del Mundial Sub-20

Por más intentos y dominio que mostró durante gran parte del encuentro, la Selección Colombia Sub-20 no logró concretar sus opciones y terminó cayendo 1-0 ante una ordenada Argentina, que vuelve a demostrar su jerarquía en las instancias decisivas.

El duelo, disputado en el estadio Nacional de Santiago de Chile, fue intenso, equilibrado y definido por detalles, como suele ocurrir en este tipo de partidos.

Argentina venció 1-0 a Colombia gracias al tanto de Mateo Silvetti, quien al minuto 70 aprovechó una pelota filtrada en el área y con un remate cruzado venció la resistencia del portero Jordan García.

Ese gol terminó marcando el rumbo del compromiso, dejando a los dirigidos por César Torres con la frustración de haber generado, pero no concretado, las oportunidades más claras del juego.

Colombia luchó, pero Argentina fue más efectivo

El panorama se complicó aún más para la Tricolor en el minuto 78, cuando Jhon Rentería vio la segunda tarjeta amarilla y fue expulsado, dejando a Colombia con diez hombres en el tramo final.

Aun así, el equipo no bajó los brazos y buscó el empate con más corazón que precisión, aunque la sólida defensa argentina mantuvo el control y aseguró la ventaja hasta el pitazo final.

Marruecos será el rival de Argentina en la gran final

Con este resultado, Argentina venció 1-0 a Colombia y avanzó a la gran final del Mundial Sub-20, donde enfrentará a Marruecos, que eliminó a Francia por penales en la otra semifinal.

El conjunto albiceleste, que ya había superado a Colombia en el Sudamericano a comienzos de año, repite la historia y buscará el título mundial en un duelo que promete ser vibrante y lleno de emociones.

Esta semifinal estuvo llena de intensidad y emociones, Argentina abrió el marcador ante Colombia en la semifinal del Mundial Sub-20 con un gol de alta calidad técnica y lastimosamente la 'tricolor' no pudo contrarrestar este marcador.

De esta manera, Colombia jugará el honor por el tercer puesto ante Francia.