Colombia empató ante Nigeria y acabó en el primer lugar de su grupo en el Mundial sub-20: resumen y goles

El equipo de César Torres dejó escapar la victoria en los últimos minutos, pero de igual manera logró quedarse con el primer puesto de la Copa del Mundo.

octubre 05 de 2025
08:06 p. m.
La Selección Colombia logró sacar un empate en la última fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo sub-20 ante Nigeria. Aunque el equipo tuvo varias opciones para ganar el encuentro, finalmente los africanos lograron empatarlo en una de los últimas jugadas del encuentro.

Los dirigidos por César Torres lograron adelantarse en el marcador gracias a un gol de Kéner González, quien logró cazar un balón que le cedió Neyser Villarreal en el área y con un potente remate la mandó a guardar.

Sin embargo, en los últimos minutos del encuentro, un defensor colombiano cometió una infracción en el área al meter la mano en un remate nigeriano, lo que provocó el penal en contra del combinado nacional.

Daniel Bameyi se encargó del cobro y superó a Jordan García, por lo que el encuentro terminó 1-1, lo cual permitió que Colombia acabara en la primera posición de la tabla. Esto debido a que el Noruega vs. Arabia Saudita tuvo el mismo marcador.

El próximo rival de Colombia en el Mundial sub-20

Tras terminar en el primer puesto del grupo F, Colombia se estará midiendo contra el segundo puesto del grupo E, que en este caso fue Sudáfrica. El equipo africano logró superar a Francia por diferencia de goles.

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia en el Mundial sub-20?

El partido tendrá lugar en Talca, por lo que el combinado nacional no deberá hacer nuevos viajes en territorio chileno. El encuentro será este miércoles 8 de octubre a las 2:10 de la tarde, hora colombiana.

