CANAL RCN
Deportes

Se definió el rival de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial sub-20

Luego del enfrentamiento ante Nigeria, la Selección Colombia ya conoce el rival al que se medirá en la próxima ronda de la Copa del Mundo.

Colombia-sub20
FOTO: AFP

Noticias RCN

octubre 05 de 2025
07:56 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Selección Colombia sub-20 tuvo su tercera salida en la Copa del Mundo de la categoría que se disputa en territorio chileno. Los dirigidos por César Torres se enfrentaron a Nigeria, aunque ya se habían clasificado a octavos de final antes del pitazo inicial.

Selección Colombia 1 - 1 Nigeria en el Mundial sub-20 por el Canal RCN: Vea los mejores momentos
RELACIONADO

Selección Colombia 1 - 1 Nigeria en el Mundial sub-20 por el Canal RCN: Vea los mejores momentos

Los resultados en otros grupos permitieron que Colombia asegurara su lugar en la próxima ronda, pero todavía faltaba por definirse en qué lugar del grupo terminaría y cuál es el rival al que debería enfrentar, tanto la 'Tricolor' como Noruega y la misma Nigeria.

El rival de Colombia en octavos de final del Mundial sub-20

Tras el empate de Colombia por 1-1 ante Nigeria y el empate entre Noruega y Arabia Saudita en el otro partido del grupo F, el equipo colombiano terminó en el primer lugar del grupo por el tema del 'fair-play', pues hay más tarjetas amarillas para los europeos.

Este resultado hará que Colombia se enfrente a Sudáfrica en la próxima ronda. Los africanos terminaron en el segundo lugar del grupo E, superando a Francia y quedando por atrás de Estados Unidos. Con esto, será un nuevo rival africano.

¿Cuándo es el Colombia vs. Sudáfrica en el Mundial sub-20?

La buena noticia que recibió Colombia tras acabar en la primera posición del grupo F es que no tendrá que hacer ningún viaje y seguirá en Talca, donde se ha concentrado a lo largo de todo el campeonato.

¡Kéner González adelanta a Colombia ante Nigeria! Golazo en el mundial sub-20
RELACIONADO

¡Kéner González adelanta a Colombia ante Nigeria! Golazo en el mundial sub-20

El partido frente a Sudáfrica será en esta ciudad el próximo 8 de octubre a las 2:10 de la tarde, hora colombiana. Todos los partidos de la 'Tricolor' se podrán disfrutar a través de la señal del Canal RCN, tanto en la señal abierta, como en YouTube y en la app.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

Colombia empató ante Nigeria y acabó en el primer lugar de su grupo en el Mundial sub-20

Mundial Sub 20

Gol de Nigeria: así fue el penal con el que le empataron a la Selección Colombia

Selección Colombia

¡Kéner González adelanta a Colombia ante Nigeria! Golazo en el mundial sub-20

Otras Noticias

Valle del Cauca

Liberan a Sara Sofía González, la lideresa de 18 años secuestrada por hombres armados en Jamundí

La joven permanecía en cautiverio desde el pasado 2 de octubre cuando fue sacada a la fuerza de su propia casa.

Artistas

¡Maluma hace historia! Primer artista de reguetón en cantar en el Empire State

Juan Luis Londoño, conocido como Maluma, sorprendió a todos sus fans al cantar desde el Observatorio del Piso 86 del Emipre State en Nueva York.

Resultados lotería

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 5 de octubre de 2025

Artistas

Luto en la música: muere Ike Turner Jr., hijo de Tina Turner, a los 67 años

Cuidado personal

¿Qué es la propiocepción y cuál es su importancia para sobrevivir día a día?