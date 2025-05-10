Se definió el rival de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial sub-20

La Selección Colombia sub-20 tuvo su tercera salida en la Copa del Mundo de la categoría que se disputa en territorio chileno. Los dirigidos por César Torres se enfrentaron a Nigeria, aunque ya se habían clasificado a octavos de final antes del pitazo inicial.

Los resultados en otros grupos permitieron que Colombia asegurara su lugar en la próxima ronda, pero todavía faltaba por definirse en qué lugar del grupo terminaría y cuál es el rival al que debería enfrentar, tanto la 'Tricolor' como Noruega y la misma Nigeria.

El rival de Colombia en octavos de final del Mundial sub-20

Tras el empate de Colombia por 1-1 ante Nigeria y el empate entre Noruega y Arabia Saudita en el otro partido del grupo F, el equipo colombiano terminó en el primer lugar del grupo por el tema del 'fair-play', pues hay más tarjetas amarillas para los europeos.

Este resultado hará que Colombia se enfrente a Sudáfrica en la próxima ronda. Los africanos terminaron en el segundo lugar del grupo E, superando a Francia y quedando por atrás de Estados Unidos. Con esto, será un nuevo rival africano.

¿Cuándo es el Colombia vs. Sudáfrica en el Mundial sub-20?

La buena noticia que recibió Colombia tras acabar en la primera posición del grupo F es que no tendrá que hacer ningún viaje y seguirá en Talca, donde se ha concentrado a lo largo de todo el campeonato.

El partido frente a Sudáfrica será en esta ciudad el próximo 8 de octubre a las 2:10 de la tarde, hora colombiana. Todos los partidos de la 'Tricolor' se podrán disfrutar a través de la señal del Canal RCN, tanto en la señal abierta, como en YouTube y en la app.