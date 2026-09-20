¡La Selección Colombia está en la semifinal del Mundial Femenino sub-20! Vea el gol del triunfo

La Selección Colombia Femenina sub-20 está dando la sorpresa en el Mundial de la categoría disputado en Polonia. El equipo logró superar a Nigeria en los cuartos de final de la competencia y ya está entre los cuatro mejores del planeta.

Las dirigidas por Carlos Paniagua avanzaron en la fase de grupos como mejores terceras tras ganar ante Costa Rica, empatar con Portugal y caer goleadas frente a Corea del Norte. Sin embargo, lograron mostrar contundencia total en las rondas eliminatorias.

En octavos de final derrotaron a las locales y una de las favoritas, Polonia, gracias a un autogol en los últimos instantes del partido.

Posteriormente, el fixture las enfrentó a Nigeria, equipo que venía de golear por 3-0 a Inglaterra. Frente a las africanas, Colombia supo sufrir, pero mantuvieron el arco en cero y en tiempo de descuento, apareció el gol de Valerin Loboa para darle el paso a semifinales al combinado nacional.

¿Contra quién juega Colombia en semifinal del Mundial?

Tras el histórico triunfo colombiano ante Nigeria, ahora el equipo está a la espera de conocer su rival para la próxima ronda. Se enfrentará a las ganadoras de la llave entre las vigentes campeonas, Corea del Norte o Canadá.

Aunque el rival todavía no está confirmado, ya hay programación para este partido de semifinales. Será el miércoles 23 de septiembre a las 11:30 a.m., hora colombiana. La trasmisión por supuesto estará a cargo de Fútbol RCN en la señal principal y a través de todas sus plataformas digitales.