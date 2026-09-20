🔴 EN VIVO | Colombia vs. Nigeria en el Mundial Femenino sub-20: vea aquí el partido

La Selección Colombia Femenina sub-20 quiere jugar los siete partidos en la Copa del Mundo de la categoría. Luego de superar a Polonia en la ronda de octavos de final, se enfrenta a Nigeria por un cupo entre los cuatro mejores equipos de la competencia.

Las dirigidas por Carlos Paniagua superaron la fase de grupos con 4 puntos, tras ganar ante Costa Rica, empatar con Portugal y caer frente a Corea del Norte. El equipo se ubicó como uno de los mejores terceros y tuvo que medirse ante la local Polonia, que había hecho 9 de 9.

Colombia logró vencer a las locales gracias a un autogol en los últimos instantes del partido y ahora se medirá ante una dura Nigeria, selección que viene de golear a Inglaterra en octavos de final, pero que en fase de grupos solo pudo ganarle a Nueva Caledonia; perdieron con España y empataron ante China.

¿Dónde ver el Colombia vs. Nigeria del Mundial Femenino sub-20?

La trasmisión de este partido de la Selección Colombia lo podrá disfrutar a través de la señal de Fútbol RCN en todas sus plataformas. La primera opción es a través de la señal principal del Canal RCN en su televisor, pero también hay alternativas online.

El partido estará disponible en los canales de YouTube y TikTok del Canal RCN. Además, también podrán encontrarlo en la App y la página del Canal RCN totalmente gratis. Así, no se pierde ningún detalles del encuentro.

¿A qué hora juega Colombia vs. Nigeria?

Este compromiso de los cuartos de final del Mundial Femenino sub-20 Polonia 2026 comenzará a partir de las 8:00 a.m., hora colombiana. Mientras tanto, la trasmisión de Fútbol RCN llegará a su pantalla desde las 7:30 de la mañana.