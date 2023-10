Leonardo Castro, sorprendido con su llamado a la Selección Colombia: “El fútbol da revancha”

Cada vez falta menos para que ruede la pelota en el estadio Metropolitano de Barranquilla en el juego entre la Selección Colombia contra su similar de Uruguay por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, haciendo que los jugadores colombianos comiencen a palpitar el compromiso contra los ‘Charrúas’.

Uno de los que se refirió a lo que será el compromiso frente a la ‘Celeste’ fue Leonardo Castro, quien en atención a medios de comunicación de la Selección Colombia, dejó claro que el partido será bastante complicado, pero que tiene que hacer su trabajo en condición de local.

“Es un equipo de garras, que juega muy bien, pero estamos de local. Tenemos la gran ventaja y esperamos hacerlo de la mejor manera”, agregó el delantero de Millonarios y que recibió su primer llamado a la convocatoria de la Selección Colombia para disputar las Eliminatorias Sudamericanas.

Además, Leo Castro habló de lo que representa jugar a las 3:30 p.m. en el estadio Metropolitano de Barranquilla, afirmando que es un horario bastante fuerte, pero que ya es consciente que significa jugar a esa hora, dejando claro que no será un punto en contra.

“El horario es bastante fuerte, pero creo que los que estamos acá hemos jugado en Barranquilla y sabemos lo que significa. El horario no nos va a perjudicar”, añadió Leonardo Castro en conferencia de prensa con Colombia.

Leonardo Castro, sorprendido por la convocatoria de Colombia

Por otro lado, Leonardo Castro habló de lo que representa vestir la camiseta de la Selección Colombia en los juegos de Eliminatoria, dejando claro que su actualidad no es la mejor, pero que de pronto existe la posibilidad de hacer historia con la ‘casaca’ del combinado nacional.

“La verdad esta convocatoria nos sorprende. Hemos venido trabajando fuerte para defender esta camiseta. No vengo por un buen momento, pero el fútbol tiene su revancha y quién quita que en una oportunidad que me dé el profe, la aproveche y podamos lograr los objetivos”, añadió el delantero de Millonarios.

Además, el delantero de Millonarios reveló la conversación que tuvo con Néstor Lorenzo, asegurando que fue muy cordial en la bienvenida, le pidió que disfrutará este llamado al combinado nacional.

“Me dio la bienvenida, que aprovechara el momento. Puede que me tenga en cuenta para algunos minutos, pero si no se da, hay trabajar para conseguirlo. Me dice que disfrute y que sepa mantener el nivel que llevo”, aseguró Castro.

Leonardo Castro y su buena relación con Montero en la FCF

Además, agregó: “Se aprende muchísimo, el recibimiento fue lo más importante. Una humildad que se les ve es una familia. Con Montero he hablado, es como el papá mío acá. Desde que llegué me dijo que aprovechara el momento, que hiciera lo que sé hacer. Vamos por buen camino”.