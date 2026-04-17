Así le iría a Colombia en el Mundial 2026 según modelo que ya acertó campeones

A dos meses del inicio de la Copa del Mundo 2026, ya empiezan a circular proyecciones que intentan anticipar el desempeño de las selecciones. Uno de los análisis más llamativos es el de un modelo econométrico desarrollado por Panmure Liberum, que combina variables como ranking FIFA, población, condiciones climáticas y PIB per cápita para simular el torneo.

El modelo, que asegura explicar cerca del 55 % del rendimiento de los equipos ya ha tenido aciertos en ediciones anteriores como Alemania campeón en el 2014, Francia en el 2018 y Argentina en el 2022, lo que aumenta el interés sobre sus resultados.

¿Cómo le iría a Colombia en el Mundial 2026 según el pronóstico?

De acuerdo con la simulación, Colombia integraría el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo. En ese escenario, la selección tendría un 73 % de probabilidad de avanzar a la siguiente fase, solo por debajo de Portugal, que lideraría el grupo con un 77 %.

El modelo anticipa que Colombia clasificaría sin necesidad de depender de los mejores terceros, una ventaja clave en el nuevo formato de 48 equipos. Sin embargo, el panorama cambia en la fase eliminatoria, donde el margen de error se reduce considerablemente.

¿Qué rival eliminaría a Colombia y quién sería campeón del Mundial?

Según la proyección, el camino de Colombia terminaría en los dieciseisavos de final frente a Croacia. El análisis describe el duelo como equilibrado, pero inclina la balanza hacia el equipo europeo por su experiencia en instancias decisivas, un factor que suele pesar en partidos únicos.

El informe también plantea escenarios inesperados, como una eliminación temprana de Brasil ante Japón, lo que evidencia el impacto del azar en el nuevo formato.

En cuanto al campeón, el modelo se aleja de los favoritos tradicionales. La final proyectada sería entre Portugal y Países Bajos, con victoria para el equipo neerlandés, que lograría su primer título mundial.

En todo caso, los propios autores advierten que se trata de una simulación y no de un resultado definitivo. Para Colombia, el panorama es claro: tiene altas opciones de avanzar en fase de grupos, pero su verdadero desafío estará en superar los cruces directos, donde cada detalle puede definir su destino.