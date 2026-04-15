Confirman dura baja para Francia en el Mundial 2026: dura lesión

La selección de Francia y el Liverpool recibieron una de las peores noticias posibles en el tramo decisivo de la temporada. Hugo Ekitiké, delantero de 23 años que venía consolidándose como una de las grandes alternativas ofensivas de Didier Deschamps, sufrió una gravísima lesión durante el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Champions League frente al PSG y, según confirmó este miércoles el propio seleccionador francés, no podrá volver a jugar en lo que resta de campaña ni tampoco estará en el Mundial de Norteamérica 2026.

La acción se presentó en el minuto 28 del compromiso disputado en Anfield, que terminó con derrota 2-0 para el Liverpool y la eliminación de los ingleses con un 4-0 en el global. Ekitiké cayó solo, sin contacto, y de inmediato se tomó la parte posterior del tobillo derecho, una imagen que encendió todas las alarmas. Tras varios intentos por reincorporarse, el atacante no pudo continuar, abandonó el terreno de juego en camilla y entre lágrimas, dejando una escena de profunda preocupación tanto para su club como para la selección francesa.

Una lesión que cambia los planes de Deschamps

Las primeras imágenes y la evaluación inicial apuntan a una rotura del tendón de Aquiles, una de las lesiones más delicadas para cualquier futbolista por el largo tiempo de recuperación que exige. Aunque el diagnóstico definitivo quedó pendiente de exámenes complementarios, Didier Deschamps fue contundente al señalar que el jugador no llegará a tiempo para la Copa del Mundo.

El técnico de los Bleus lamentó profundamente la situación, especialmente porque Ekitiké venía ganando protagonismo en el frente de ataque francés. En sus ocho apariciones con la selección ya había dejado huella con dos anotaciones, incluida una reciente actuación destacada frente a Brasil y otra presencia importante en la victoria sobre Colombia durante la gira por Estados Unidos. Su ausencia obligará a Francia a replantear variantes en un grupo donde compartirá zona con Senegal, Irak y Noruega.

Liverpool pierde a una de sus grandes figuras

Para el Liverpool también representa un golpe deportivo enorme. Ekitiké se había convertido en una de las piezas más determinantes del ataque durante la temporada, aportando goles, movilidad y desequilibrio en el último tercio. Perderlo en esta fase del calendario supone un desafío importante para Arne Slot, que ahora deberá reorganizar su ofensiva de cara al cierre de la Premier League.

Más allá del impacto inmediato, el gran objetivo del jugador será enfocarse en una recuperación completa. Una lesión de Aquiles puede demandar varios meses de rehabilitación, por lo que el francés tendrá por delante un proceso largo y exigente. Sin embargo, desde el entorno de la selección mantienen plena confianza en que volverá a su mejor versión, aunque el sueño mundialista, lamentablemente, tendrá que esperar.