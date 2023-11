"Colombia no nos asusta": zaguero de Paraguay quiere festejar en Asunción y amargar a Néstor Lorenzo

Este martes 21 de noviembre, la Selección Colombia visitará a su similar de Paraguay para disputar un duelo correspondiente a la sexta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Los 'guaraníes' quieren sumar su segundo triunfo en este certamen clasificatorio y cortar una 'sequía' de triunfos contra la 'amarilla' en casa. El experimentado defensor Fabián Balbuena reconoció el talento de los dirigidos por Néstor Lorenzo; sin embargo, señaló que no les "asusta" enfrentarlos.

Balbuena, compañero de Jorge Carrascal en el F. C. Dinamo Moscú, señaló que tienen este compromiso bien preparado. Recordemos que la 'albirroja' no le gana a Colombia en Asunción desde 1997. La 'amarilla' acumula cinco triunfos y un empate en Defensores del Chaco.

“Tenemos una idea definida de cómo encarar el partido, respetando la calidad de Colombia, sabemos que tiene muy buenos jugadores que marcan diferencia, pero no nos asusta. Tenemos un equipo competitivo y la idea es asegurar los tres puntos", empezó diciendo el zaguero con pasado el el West Ham United F. C. y S. C. Corinthians, en declaraciones con la FIFA.

Fabián Balbuena elogió a Luis Díaz

“Jugador como él (Luis Díaz), James Rodríguez, Jorge Carrascal son de clase A. Los partidos de Eliminatorias son así, en minutos puede cambiar el partido. Son jugadores que te pueden cambiar el partido en instante. Como todos los partidos debemos estar atentos”, agregó el defensor de 32 años, quien ha representado a Paraguay en 34 oportunidades (2 goles).

¿Hace cuánto que Paraguay no va a un Mundial de Fútbol?

En Sudáfrica 2010, la 'albirroja' dio una exhibición de buen fútbol. Los dirigidos por Gerardo Martino llegaron hasta los cuartos de final, donde perdieron 1-0 contra España, por un gol tardío de David Villa. Desde esa gran actuación, Paraguay se perdió las siguientes tres citas orbitales (Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022).