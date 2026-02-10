Colombia volvió a sucumbir y perdió con Paraguay en amistoso FIFA: vea el gol

La Selección Colombia de Mayores sufrió este viernes una sorpresiva e inoportuna derrota por 0-1 frente a su similar de Paraguay, en el marco de un nuevo partido amistoso internacional disputado en la gramilla del Sports Illustrated Stadium en Nueva Jersey, Estados Unidos.

El encuentro, que servía como laboratorio de pruebas y reacondicionamiento táctico en este tramo del año 2026, dejó más dudas que certezas en el esquema del combinado nacional, incapaz de vulnerar el orden defensivo impuesto por el cuadro guaraní.

Un duelo de fricción y pocas luces en el primer tiempo

Desde el pitazo inicial, las intenciones de ambos equipos se contrapusieron sobre el terreno de juego. Mientras el conjunto cafetero intentaba asumir el protagonismo a través de la tenencia de la pelota y la movilidad en tres cuartos de cancha de hombres como Yáser Asprilla y Jhon Arias, la escuadra paraguaya apostó por un bloque sumamente compacto, líneas muy juntas y una presión asfixiante en la zona medular que cortó los circuitos de creación colombianos.

La fricción constante se adueñó de los primeros cuarenta y cinco minutos. Las opciones claras de gol brillaron por su ausencia, y las imprecisiones en los metros finales frustraron las aproximaciones de un ataque tricolor que careció de profundidad. Paraguay, por su parte, supo aguantar con hidalguía y neutralizó sin mayores apuros los intentos lejanos, marchándose al descanso con el 0-0 intacto y cumpliendo a cabalidad con su plan de partido.

Mire el gol de Paraguay ante Colombia

El punto de quiebre de la contienda llegó avanzada la etapa complementaria. Cuando el reloj marcaba el minuto 56, una desatención defensiva en el fondo colombiano fue bien aprovechada por la ofensiva albirroja: Hugo Adrián Benítez apareció con opportunismo dentro del área para empujar el balón al fondo de las redes y decretar el 0-1 parcial.

El tanto cayó como un balde de agua fría para el combinado nacional, que se vio obligado a modificar piezas e imprimirle mayor vértigo a su propuesta con variantes desde el banco.

Pese a los cambios tácticos y a adueñarse de un porcentaje mayor de posesión territorial (cerrando con un 58% a favor), a Colombia le faltó claridad quirúrgica en el último cuarto de cancha.

Los remates de media distancia y los centros al área fueron bien contenidos por el fondo paraguayo y su guardameta, que administraron la ventaja con oficio hasta el pitazo final. Con este traspié, la selección nacional se ve obligada a replantear aspectos fundamentales de su funcionamiento colectivo de cara a los próximos retos oficiales del calendario internacional.