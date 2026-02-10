¿Qué pasó con Linda Caicedo? Quedó fuera de la convocatoria de la Selección Colombia

La ausencia de Linda Caicedo es una de las principales novedades de la convocatoria de la Selección Colombia Femenina para la fecha FIFA de octubre de 2026. La atacante del Real Madrid no aparece entre las 23 futbolistas citadas por Ángelo Marsiglia para los dos amistosos contra Venezuela, pese a que este jueves antes había sido protagonista en la UEFA Champions League Femenina.

La colombiana fue titular el jueves 1 de octubre en el empate 1-1 del Real Madrid frente al Manchester City. Caicedo marcó el gol de las españolas en el minuto 29 y disputó 84 minutos en el encuentro correspondiente a la segunda jornada de la competición europea.

¿Por qué Linda Caicedo no fue convocada a la Selección Colombia?

La explicación está relacionada con su estado físico. Después del partido ante el Manchester City, Pau Quesada, entrenador del Real Madrid, confirmó que Linda Caicedo viene lidiando con una lesión en el isquiotibial y que el club diseñó para ella un programa individual de acondicionamiento físico.

El técnico español señaló que la futbolista todavía no está al 100 %, aunque destacó su actuación ante el Manchester City y aseguró que viene mejorando partido tras partido. La declaración permite entender por qué Caicedo pudo jugar con su club y, al mismo tiempo, no fue incluida en la convocatoria de la Selección Colombia.

La decisión también llega en un momento de alta exigencia para el Real Madrid. Después del compromiso de Champions League, el equipo español tiene programado el clásico frente al Barcelona para el domingo 4 de octubre. En ese contexto, la situación física de Caicedo está siendo administrada por el cuerpo técnico madridista.

¿Cuál es la convocatoria de Colombia para enfrentar a Venezuela?

La atacante del Real Madrid no es la única referente que quedó fuera de la lista. Tampoco aparecen Mayra Ramírez ni Leicy Santos, mientras que Marsiglia optó por una nómina que combina futbolistas habituales de la selección con algunas de las figuras del Mundial sub-20 como Luisa Agudelo y Valerin Loboa.

La Selección se concentrará desde el domingo 5 de octubre y tendrá dos partidos contra Venezuela, programados para el 10 y el 13 de octubre en el Centro Nacional de Alto Rendimiento de la Isla de Margarita. Los encuentros hacen parte de la preparación del equipo dirigido por Marsiglia para la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027.

Las 23 convocadas son: