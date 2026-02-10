¡CONFIRMADO! Esta es la titular de la Selección Colombia para el amistoso vs. Paraguay

Tras su empate 1-1 con México, la Selección Colombia jugará un nuevo amistoso en la noche de este viernes 2 de octubre.

Su rival será la Selección de Paraguay, en el Sports Illustrated Stadium, situado en Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos.

De acuerdo con la programación establecida, el balón comenzará a rodar a partir de las 7:00 de la noche (hora de Colombia). Además, como es habitual, todas las emociones podrán seguirse a través de la señal principal, la App y el canal de Youtube del Canal RCN.

¿Cuál será la nómina de la Selección Colombia vs. Paraguay, en el amistoso internacional?

A falta de una hora para que comience el partido, Néstor Lorenzo, el director técnico de la Selección Colombia, confirmó el once titular para enfrentar a los dirigidos por Gustavo Alfaro.

El estratega argentino tiene el objetivo de seguir probando alternativas y, por lo tanto, se decantó por los siguientes jugadores:

Aldair Quintana en el arco; Édier Ocampo, Kevin Andrade, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Álvaro Ángulo en la defensa; Gustavo Puerta, Richard Ríos, Yaser Asprilla y Jhon Arias en la zona de volantes; y Luis Suárez en la delantera.

¿Cuándo será el próximo partido amistoso de la Selección Colombia?

Luego de su prueba vs. Paraguay, la Selección Colombia se mantendrá en territorio estadounidense para preparar su próximo duelo amistoso.

Su rival será la Selección de Perú, el martes 6 de octubre de 2026, a las 6:45 de la tarde (hora de Colombia).

Este partido se llevará a cabo en el Nu Stadium, situado en Miami, Florida.

Siga EN VIVO el partido de la Selección Colombia vs. Paraguay, en el amistoso internacional

Apenas comience a rodar el balón en el césped del Sports Illustrated Stadium, usted podrá hacer clic en el relacionado que se encuentra a continuación para ver el encuentro de la 'tricolor' vs. los paraguayos.