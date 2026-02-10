Este será el próximo rival de Colombia en la fecha FIFA: fecha y hora para ver el duelo en vivo

La Selección Colombia sufrió un duro revés en su más reciente presentación internacional al caer derrotada por la mínima diferencia (0-1) frente a la selección de Paraguay. El encuentro, disputado con intensidad en el gramado del Sports Illustrated Stadium en Nueva Jersey, dejó sensaciones encontradas en el cuerpo técnico y en la afición, evidenciando que el camino de consolidación y recambio generacional aún tiene baches importantes por superar en la pizarra táctica.

Desde el silbato inicial, el conjunto cafetero intentó adueñarse de las acciones, apostando por la tenencia de la pelota y buscando asociaciones en tres cuartos de cancha con hombres como Jhon Arias y Yáser Asprilla.

Sin embargo, la propuesta ofensiva careció de la profundidad y la claridad necesarias en el último tercio del campo. A pesar de registrar un dominio territorial superior que rondó el 58% de posesión, las ideas se diluyeron frente a un bloque defensivo paraguayo férreo, disciplinado y fiel a su tradicional estilo de concentración máxima e intensidad en los duelos individuales.

El momento que quebró la paridad llegó en el arranque de la etapa complementaria. Un descuido defensivo en la zaga colombiana permitió que el delantero Hugo Adrián Benítez aprovechara el espacio al minuto 55 para conectar un remate certero que venció la resistencia del guardameta Aldair Quintana, poniendo el 0-1 definitivo en el marcador.

Tras la anotación en contra, el banquillo nacional movió sus fichas con variantes ofensivas, dando ingreso a jugadores como Jáminton Campaz, Kevin Viveros y Matias Orozco para intentar revolucionar el ataque. No obstante, la ansiedad se apoderó de las manecillas del reloj y las opciones generadas terminaron diluyéndose o siendo controladas por la ordenada retaguardia de la Albirroja, sellando un revés doloroso que obliga a corregir errores de inmediato.

¿Cuál será el próximo rival de Colombia? Fecha y hora

Lejos de haber tiempo para lamentos, la dinámica del balompié internacional no se detiene y la exigencia competitiva exige dar vuelta a la página con rapidez. Tras este traspié en suelo estadounidense, la Selección Colombia ya fija su mirada institucional y deportiva en su próximo rival dentro del calendario de fogueos de esta doble fecha FIFA: la selección de Perú.

El clásico combinado incaico será el escollo al que se medirá la Tricolor el próximo 6 de octubre en el estadio de Miami, en lo que significará el cierre de esta gira por Norteamérica. Este nuevo reto se convierte en la oportunidad dorada para ajustar la puntería, recuperar la memoria futbolística y afinar los automatismos colectivos de un grupo que busca su mejor versión.

El cuerpo técnico sabe perfectamente que cada examen sirve para pulir detalles de cara a los compromisos oficiales venideros, por lo que el duelo ante los peruanos representará una auténtica prueba de carácter para medir la capacidad de reacción inmediata del camerino nacional ante la adversidad.