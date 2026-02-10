Cuatro clubes de la Liga BetPlay aparecen entre los más inestables de Sudamérica

El fútbol colombiano vuelve a quedar bajo la lupa internacional por la dificultad de algunos de sus clubes para mantener una base estable de jugadores. Un informe del Observatorio de Fútbol CIES ubicó a cuatro equipos de la Liga BetPlay entre los conjuntos sudamericanos que más futbolistas diferentes han utilizado durante las últimas tres temporadas.

El Observatorio de Fútbol CIES es un grupo de investigación especializado en el análisis estadístico del fútbol, con estudios relacionados con aspectos como las plantillas, transferencias, rendimiento y características de los equipos. En sus investigaciones, la cantidad de jugadores utilizados sirve como uno de los indicadores para analizar la estabilidad de las nóminas.

¿Cuáles son los clubes colombianos con más jugadores utilizados?

Cúcuta Deportivo encabeza el listado sudamericano con 123 futbolistas diferentes empleados en sus partidos de campeonato durante el periodo analizado. El equipo nortesantandereano aparece por delante de Boyacá Chicó, que registró 122 jugadores, una diferencia de apenas un futbolista entre ambos conjuntos.

El listado también incluye a Deportivo Pereira en la octava posición, con 109 jugadores, y a Deportivo Cali en el décimo lugar, con 107. Entre los equipos que aparecen en las posiciones intermedias están Zamora de Venezuela, Cerro de Uruguay, Estudiantes de Río Cuarto de Argentina, Academia Puerto Cabello de Venezuela y Chapecoense de Brasil.

La cifra permite observar el elevado movimiento de las plantillas de estos cuatro representantes del fútbol profesional colombiano. En términos estadísticos, utilizar más jugadores durante un periodo prolongado implica una menor continuidad de la nómina, aunque por sí solo el indicador no determina las causas de los cambios ni permite establecer el rendimiento deportivo de cada institución.

En el caso de Deportivo Cali, además, el dato adquiere relevancia por el contexto deportivo que ha atravesado el club en los últimos años. El conjunto vallecaucano no disputa unos cuadrangulares de la Liga BetPlay desde el segundo semestre de 2023, según el registro señalado en el informe citado.

¿Por qué hay tanta rotación en las plantillas de la Liga BetPlay?

La elevada cantidad de futbolistas utilizados puede estar relacionada con diferentes circunstancias que afectan la planificación deportiva de los clubes. Cambios de entrenador, modificaciones en los proyectos deportivos, dificultades económicas, incorporaciones y salidas de jugadores y la necesidad de mejorar los resultados son algunos de los factores que pueden aumentar la rotación de una plantilla.

El caso de Deportivo Pereira también está relacionado con las dificultades financieras que ha atravesado la institución durante las últimas temporadas. En estos escenarios, la conformación de los equipos puede sufrir modificaciones importantes de un campeonato a otro, reduciendo la continuidad de los grupos de futbolistas.

Para Cúcuta Deportivo y Boyacá Chicó, el registro del CIES también refleja una elevada cantidad de jugadores utilizados en el periodo analizado. En el caso del conjunto nortesantandereano, la estadística incluye su participación en la Primera B hasta 2025, antes de su presencia en la máxima categoría del fútbol colombiano.