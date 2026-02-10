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Colombia

Pasajeros de taxis en Bogotá ahora podrán verificar datos del conductor y calcular su tarifa: ¿cómo?

Los usuarios podrán verificar los datos del taxi, estimar el costo del viaje y calificar el servicio.

Codigo QR en taxis
Foto: Secretaría de movilidad de Bogotá

Valentina Bernal

octubre 02 de 2026
09:05 p. m.
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Los pasajeros de taxi en Bogotá tendrán una nueva herramienta para consultar información oficial sobre el vehículo en el que se movilizan.

La novedad estará directamente en la tarjeta de control que cada taxi debe llevar ubicada en la parte posterior de la silla del copiloto.

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Esta tarjeta tendrá un número único de identificación y un código QR que podrá ser escaneado desde el celular.

¿Qué aparecerá cuando se escanee?

El código permitirá acceder a información oficial relacionada con el servicio que está prestando el vehículo.

Entre los datos que podrán consultar los usuarios estarán los correspondientes al vehículo, el conductor y la empresa a la que está vinculado.

La herramienta busca que el pasajero pueda identificar con mayor facilidad quién está prestando el servicio y consultar información asociada al taxi en el que se está movilizando.

Además, el sistema contará con otras funciones que podrán utilizarse durante o después del recorrido.

Así podrá calcular la tarifa de su viaje con el código QR

Una de las herramientas incorporadas será una calculadora de tarifas, con la que los usuarios podrán obtener un valor estimado del servicio.

Para realizar este cálculo se tendrán en cuenta las unidades registradas durante el recorrido, las tarifas vigentes y los recargos que correspondan.

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De esta manera, el pasajero podrá contar con una referencia sobre cuánto debería costar el viaje según las condiciones establecidas para el servicio.

¿Qué otras opciones tendrán?

La actualización del sistema no estará limitada a la consulta de información. Los usuarios también podrán evaluar su experiencia de viaje mediante una calificación de cinco estrellas, teniendo en cuenta diferentes factores relacionados con la prestación del servicio.

Esto permitirá recopilar información sobre la percepción que tienen los pasajeros frente al servicio de taxi en Bogotá.

A partir de estas evaluaciones, el sistema también generará indicadores sobre la valoración que hacen los usuarios de su experiencia.

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